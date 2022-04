A questão industrial

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022 | 23:59



Na véspera do aniversário de 469 anos, celebrado hoje, Santo André recebeu de presente antecipado uma excelente notícia. O anúncio da Prometeon, antiga Pirelli, de que vai investir cerca de R$ 60 milhões na fábrica de pneus instalada no Homero Thon, comprova que o município tem conseguido se destacar regionalmente na atração e manutenção de negócios. Trata-se de informação a ser comemorada pelos mais variados setores da sociedade. Como se sabe, indústrias deste porte são excelentes indutoras de desenvolvimento econômico e social, pois, além de garantirem reforço aos cofres municipais, graças ao recolhimento de impostos, ainda empregam mão de obra qualificada.



O anúncio chega revestido de tanta importância que foi feito pessoalmente pelos CEOs Roberto Righi, global, e Eduardo Fonseca, das Américas, ao prefeito Paulo Serra (PSDB). A Prometeon vai utilizar parte da verba – cerca de R$ 6,5 milhões – na ampliação do centro de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, e o restante no aumento da capacidade produtiva da linha de pneus utilizados por máquinas agrícolas. De acordo com os executivos, o investimento em Santo André vai ser fundamental para garantir a sustentabilidade do negócio. O aporte financeiro, por ser estratégico, certamente não seria feito caso a companhia não enxergasse no município ambiente propício aos negócios.



Enquanto Santo André robustece o seu parque fabril, São Bernardo caminha na contramão. Sem política substancial voltada ao segmento, a cidade perde indústrias com rapidez assustadora. Em três anos, duas das montadoras mais tradicionais do município anunciaram que estavam transferindo seus negócios para localidades logística e estruturalmente mais bem preparadas. Foram os casos da Ford, em fevereiro de 2019, com o encerramento das atividades concretizado em outubro daquele ano, e, recentemente, a Toyota, que pretende concluir a mudança ao Interior em 2023. Nada surpreendente, já que o próprio prefeito Orlando Morando (PSDB) decidiu levar a empresa dele para a Capital.