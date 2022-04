Santo André solidária: 469 anos

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022 | 23:59



Santo André completa 469 anos com sentimento de retomada. Depois de dois anos de combate intenso à pandemia de Covid-19, a cidade e a nossa gente se fortalecem de esperança e de vontade de celebrar a vida, com muita solidariedade e união. Nos dois últimos anos, Santo André presenciou os piores picos da pandemia justamente no seu mês de aniversário, tanto na primeira onda do vírus quanto na segunda, na qual chegamos a ter 1.100 leitos ocupados com pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Neste momento tão desafiador, nos coube lutar para salvar vidas. E, com gestão, planejamento, responsabilidade e cuidado garantimos que nenhum andreense ficasse sem atendimento médico. Desde o primeiro dia de pandemia, a nossa escolha foi cuidar da nossa gente.



E deste chamado, surgiu a Santo André Solidária. Grande corrente do bem que se formou na nossa cidade, com a arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, produtos de higiene e limpeza, distribuição de máscaras de tecido confeccionadas pelo programa Costurando com Amor, do Fundo Social de Solidariedade, que levaram dignidade e proteção a milhares de famílias, em todas as partes de Santo André. União, para resistir à crise provocada pela pandemia. Força, para superar tantos desafios, na maior guerra sanitária da nossa história. Agora, com o vírus sob controle e os índices que beiram à normalidade, retomar é preciso. E Santo André está de volta à vida, para recuperar seu protagonismo com força total. Entramos em 2022 com reconhecimento internacional, premiações que consagram nossas políticas públicas em esportes, inovação, tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade.



Voltamos a atrair investimentos nas mais diversas áreas e lideramos a geração de emprego e renda no Grande ABC. Voltamos a ser destino atrativo para novos negócios e temos um dos melhores ambientes para empreender nos cenários estadual e nacional. Economia engrenada para gerar novas oportunidades para a nossa gente e o sentimento de superação, para voltarmos a celebrar e viver Santo André do jeito que o andreense gosta e merece: com proximidade e pertencimento.



Por isso, em celebração à vida e aos 469 anos de uma cidade solidária, resiliente e unida, programação especial de eventos foi pensada para todo o mês de abril. E, sempre, com foco na solidariedade e no trabalho social que tanto fez diferença ao longo dos últimos anos. O presente para Santo André, neste ano, é ver o andreense voltar a sorrir e a confiar que a nossa cidade é forte, promissora e que, apesar dos desafios, segue valorizada e reconhecida. Orgulho, para quem vive aqui. Responsabilidade e compromisso para nós, que temos a missão de cuidar da nossa gente.



Parabéns, Santo André!



Paulo Serra é prefeito de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Jornalistas – 1

Quando os fatos acontecem, o futuro está sendo desenhado. E é você que está presente para investigá-los e mostrá-los à sociedade. A Janssen Brasil parabeniza os jornalistas pelo dia de hoje (ontem, dia 7 de abril). Agradecemos o importante trabalho e a parceria. Contem sempre conosco!

Janssen Brasil



Jornalistas – 2

(Dia 7 de abril) É o dia de quem registra o cotidiano e ajuda a construir a história nas páginas dos jornais, revistas, nos programas de rádio e TV, nos sites e nas redes sociais. Parabéns, jornalistas. Que vocês mantenham o propósito de levar informação e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Equipe de comunicação Suzano



Melhor calar

Pensei por horas como mostrar meu espanto e desagrado sobre a opinião favorável à tortura e à ditadura vertida na carta da leitora Mara Cristina Barruck nesta coluna Palavra do Leitor (Miram Leitão – 2, dia 5). Não desejava verter ódio, mesma moeda, para adornar meu descontentamento. Quando percebi que seu raciocínio envolvia, por exemplo, o elogio à educação pública nos anos de chumbo do País, onde grande conquista era por meio do Mobral, para fazer com que o cidadão soubesse ler e escrever seu nome, decidi suavizar a minha crítica, afinal, a missivista passou quase toda sua vida escondida da realidade do seu País. E pela sua falta de conhecimento, critica a paz, a democracia, a luta contra a tortura, os pensamentos de esquerda ou de direita como se fossem atributos morais indesejáveis do ser humano. Que pena não enxergar sua própria pobreza de visão cidadã!

Ruben J. Moreira

São Caetano



Roberto Jefferson<EM>

O ex-deputado Roberto Jefferson está em prisão domiciliar, com tornozeleira, proibido de conceder entrevistas sem autorização judicial, de receber visitas que não sejam familiares e de manter comunicação exterior, inclusive em redes sociais. Na opinião da PGR (Procuradoria-Geral da República) e dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), que lhe recusam habeas corpus, o deputado é tipo perigoso à democracia e às instituições. Em liberdade, supõem, fará por conta própria o que as Forças Armadas, por meio dos comandantes que falam por ela, há mais de seis anos reiteram que não farão. A seus carcereiros, deve ser vantajoso manter a hipótese de que Roberto Jefferson tenha esse poder e fantasiar sobre a eminência de tamanho risco. O poder a ele atribuído aumenta o poder de quem o mantém preso sem julgamento. A fantasia dá motivos aparentes para o STF inibir outros e para a deusa Themis exibir o fio de sua espada ante algo que deveria ser resolvido noutro foro e por outros meios.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



Conta de luz – 1

Algo de bom, até que enfim. Só para ganhar voto (Governo anuncia fim da tarifa extra para consumidores de energia). Espero que tome mais atitudes dessas em benefício do povo, o que não fez durante todo o governo. Não vai ganhar voto, mas está cumprindo com a obrigação.

Leonardo Soares da Silva

do Facebook



Conta de luz – 2

Conta vai subir 18% no mês que vem. Aí anuncia o fim do roubo de bandeira e o povo aplaude. Populismo convence muito fácil.

Ricardo Molitor

do Facebook



Conta de luz – 3

O governo anuncia que, com a cheia e recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, a partir do dia 16 a energia elétrica, com reativação da bandeira verde, deve propiciar queda pouco acima de 6% na conta (Setecidades, ontem). Na realidade, não passa de leve refresco no bolso do consumidor, já que, em face da medíocre gestão de Jair Bolsonaro – com baixíssimo crescimento econômico, queda de renda mais inflação de 10,6%, em 2021, e neste ano provavelmente repique inflacionário tenebroso por volta de 7,5% –, o orçamento familiar está completamente corroído, principalmente para camadas da sociedade com renda baixa. E a perspectiva continua ruim para atividade econômica, criação de empregos, hoje em 12 milhões de pessoas no olho da rua e outros 28 milhões de subempregados.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)