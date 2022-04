Justin Bieber anuncia show da turnê 'Justice World Tour' em São Paulo

07/04/2022 | 22:01



Justin Bieber fará uma apresentação da turnê Justice World Tour no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 14 de setembro. O cantor canadense também sobe ao palco do Rock in Rio no dia 4 de setembro, no Palco Mundo. O dia do seu show no festival foi o primeiro a ter ingressos esgotados.

A pré-venda do show de São Paulo será de 18 a 19 de abril, tanto online quanto na bilheteria oficial. Já os ingressos para o público geral começam a ser vendidos a partir do dia 20 de abril de 2022.

Quem é fã de carteirinha terá a oportunidade de garantir pacotes vip para experiências e lembranças exclusivas da turnê, como assistir ao show em um setor pré-determinado.

Sobre a turnê

Desde Purpose World Tour, que aconteceu de 2016 a 2017, a Justice World Tour é a primeira turnê global de Justin Bieber. A turnê começou no dia 18 de fevereiro de 2022, em San Diego, nos Estados Unidos, e cada show tem sido uma celebração para Justin e seus fãs.

Mas antes de vir para o Brasil, a turnê internacional passa pelo México, em maio, e segue para Europa, em agosto. De setembro a outubro, a América do Sul (e isso inclui os show do Rio e São Paulo), África do Sul e Oriente Médio serão os destinos de Bieber para apresentações.

Em seguida, o cantor segue para Austrália e Nova Zelândia, em novembro e dezembro, e só no início de 2023 se apresenta no Reino Unido e Europa.