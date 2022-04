Troféu Brasil de Natação destaca mais cinco índices para o Mundial de Budapeste

07/04/2022 | 22:01



A seleção brasileira ganhou mais cinco integrantes para a disputa do Campeonato Mundial de Budapeste, após esta quinta-feira, no quarto dia de competições do Troféu Brasil de Natação, realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.

Gabriel Santos (48s64) e Marcelo Chierighini (48s76) alcançaram índices nos 100 metros livre. Eles formarão a equipe de revezamento com Vinicius Assunção e Felipe Ribeiro. "Muito boa essa renovação. Marcelo e eu estivemos na seleção nos últimos anos e sabemos a força que esse revezamento tem fora do país. É bom para a gente ter sangue novo no revezamento e é bom para eles também ter a nossa experiência ao lado", disse o campeão da prova Gabriel Santos.

Apesar de não atingir índices individuais na prova, o revezamento 4x100m livre feminino também está confirmado no Mundial. O quarteto será formado por Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Giovanna Diamante, olímpicas, ganham o reforço da jovem Giovana Medeiros de 17 anos.

Guilherme Costa, que já estava classificado para Budapeste nos 400 metros livre, carimbou passaporte também nos 800 metros livre, com o tempo de 7min52s40. ""É bom nadar rápido. Apesar de estar classificado, se eu cair na água, vou querer nadar para o meu melhor. Hoje não foi o meu melhor tempo, mas consegui nadar abaixo do índice e sair da piscina satisfeito com a minha performance", disse o atleta.

O Troféu Brasil será realizado até sábado e tem eliminatórias sempre às 9h30 e finais às 18h30 (com exceção do sábado, que terá finais às 18h).

Confira a lista dos atletas já classificados para o Mundial:

Fernando Scheffer - 200m livre (finalista olímpico), 400m livre e 4x200m livre; Guilherme Costa - 800m livre (finalista olímpico) e 400m livre; Bruno Fratus - 50m livre (finalista olímpico); Leonardo de Deus - 200m borboleta (finalista olímpico); Jhennifer Conceição - 100m peito; Stephan Steverink - 400m medley; Viviane Jungblut - 400m livre e 1500m livre; Beatriz Dizotti - 1500m livre; João Gomes Jr - 50m peito; Nicholas Santos - 50m borboleta; Stephanie Balduccini - 200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre; Giovanna Diamante - 4x100m e 4x200m livre; Aline Rodrigues - 4x200m livre; Maria Paula Heitmann - 4x200m livre; Vinicius Assunção - 4x100m e 4x200m livre; Breno Correia - 4x200m livre; Murilo Sartori - 4x200m livre; Ana Vieira - 4x100m livre; Giovana Medeiros 4x100m livre; Gabriel Santos - 100m e 4x100m livre; Marcelo Chierighini - 100m e 4x100m livre; e Felipe Ribeiro - 4x100m livre