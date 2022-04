Torcida do Botafogo compra todos os ingressos para a partida contra o Corinthians

07/04/2022 | 20:26



Cerca de 40 mil torcedores deverão lotar o Engenhão, domingo, às 16 horas, para acompanhar a estreia de Botafogo e Corinthians no Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube carioca anunciou, nesta quinta-feira, que todos os bilhetes para a sua torcida foram negociados. A torcida paulista tem direito a quatro mil ingressos destinados ao setor Sul.

O entusiasmo da torcida botafoguense é por causa do retorno do time à Série A, após a conquista do título da Série B no ano passado, além da contratação de jogadores como Lucas Piazón, Saravia, Victor Sá, Patrick de Paula e Luís Oyama, além do técnico Luís Castro.

O treinador português tem presença incerta no banco de reservas porque ainda não tem o visto de trabalho brasileiro.

Será a primeira competição do time botafoguense após a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) comandada pelo executivo norte-americano John Textor.

"A torcida do Fogão INCENDIOU e não há mais bilhetes disponíveis para os alvinegros para o jogo entre Botafogo e Corinthians. Vamos fazer uma linda festa juntos no Nilton Santos! É #TimeToSetFire", escreveu o Botafogo nas redes sociais.