Anitta anuncia feat com Mr. Catra, Kevin O Chris e Papatinho em Versions of Me'

07/04/2022 | 19:05



Anitta deu continuidade aos spoilers do seu novo álbum na tarde desta quinta-feira, 7. A cantora surpreendeu os fãs ao revelar que Mr. Catra será mais uma de suas parcerias em Versions Of Me. Sem revelar o nome da faixa, a artista explicou que, além do funkeiro que morreu em 2018, a novidade será uma colaboração com Kevin O Chris, Papatinho e o rapper YG.

"Essa sou eu, YG e Papatinho no estúdio trabalhando na faixa com o funk de favela mais pesado do álbum. Há alguns anos, o rei do funk, Mr. Catra, morreu e deixou todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo como órfãos", disse.

"Como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo, que sofreu tanto preconceito ao longo dos anos. Queria que você estivesse vendo o que está acontecendo agora, Catra. Eu acredito que você está em algum lugar olhando por nós. E, agora, eles vão te ver também."

No Twitter, Anitta continuou: "Antes do Catra morrer, ele deixou um vocal cantando com o meu irmão Papatinho e resolvemos trabalhar com essa faixa. Nós convidamos a maior voz do funk dessa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós e o resultado está incrível".

Por fim, a cantora explicou que irá doar todos os seus ganhos com a música para a família do funkeiro. Versions Of Me chega nas plataformas digitais no dia 12 de abril.