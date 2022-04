Senado aprova indicações de Bolsonaro para o Cade

07/04/2022 | 18:43



O Senado aprovou as quatro indicações do presidente Jair Bolsonaro para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nesta quinta-feira, 7, os senadores deram aval para as nomeações de Alexandre Barreto de Souza, Victor Oliveira Fernandes e Gustavo Freitas de Lima.

As indicações atendem aliados políticos do governo no Congresso e no Judiciário, dividindo o poder no órgão. O advogado Victor Oliveira Fernandes é atual chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Barreto foi presidente do órgão anteriormente e é servidor de carreira do Tribunal de Contas da União (TCU). Ontem, o Senado aprovou Juliana Domingues para o cargo de procuradora-chefe do conselho.

Duas indicações para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também foram chanceladas nesta quinta: Luciano Lourenço da Silva e Robson Crepaldi.

O pacote de aprovação incluiu ainda a escolha do diretor Carlos Manuel Baigorri para o cargo de presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Artur de Oliveira e Luciano Godoi Martins também vão compor o comando do órgão.