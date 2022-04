Guedes fala em usar parte da alta da arrecadação para corrigir tabela do IR

07/04/2022 | 17:59



O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o governo pretende usar o aumento da arrecadação para revisar a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro em 2018. A declaração foi feita nesta quinta-feira durante um evento online do Bradesco BBI.

"Conversamos se corrigimos a tabela de IR agora ou deixamos para primeira ação de novo governo. Não queremos usar toda a alta de arrecadação de uma vez, vamos devolver apenas parte para não corrermos riscos fiscais", afirmou o ministro.

Segundo Guedes, o governo quer avançar também no Refis do Simples e na isenção de impostos para investidores estrangeiros. Ele reclamou, porém, que as medidas gestadas na Economia e enviadas à Casa Civil acabam sendo alteradas pela ala política.

"Ficam com a parte boa das medidas e retiram a parte ruim, que é a fonte de recursos. Com isso, acabamos tendo que vetar medidas por bater cabeça no governo", completou o ministro.