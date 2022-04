Incêndio atinge estúdio do 'Faustão na Band', em São Paulo

07/04/2022 | 17:51



O estúdio do programa Faustão na Band pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 7, em São Paulo. A equipe do programa teve que deixar o local às pressas. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora.

Em nota, a Band informou que o fogo teria começado com um ponto de faísca gerado por uma solda, causando um início de incêndio em uma das cortinas, fazendo com que parte da equipe que estava no estúdio evacuasse o local.

A Brigada de Incêndio foi rápida, agindo prontamente para conseguir controlar a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para esta quinta, 7.