5 destinos inusitados e tranquilos para fugir da muvuca

Opinião

Do Rota de Férias



07/04/2022 | 16:55



Por Lala Rebelo*

Em dois anos de pandemia, boa parte dos turistas brasileiros focou apenas em viagens nacionais (ou mesmo, não viajou). Com a recente diminuição das restrições para a entrada de estrangeiros em vários países, vemos um crescimento no interesse para cruzar novamente as fronteiras. Porém, com uma condição: buscar destinos tranquilos, vazios e sem aglomeração.

5 destinos tranquilos onde paz e calmaria reinam

1. Belize e as ilhas de Placencia

Belize é um país na América Central que poucos cogitam visitar. Enquanto seu vizinho México, ao norte, recebe milhares de brasileiros durante o ano e está repleto de resorts lotados, Belize é pura paz. Para chegar é fácil: via Panamá, com apenas uma conexão. Foque sua viagem em Placencia, mais ao sul do país. Um lugar onde dezenas de ilhotas desertas esperam por você. A única aglomeração ali é a de vida marinha. É possível se hospedar em um hotel em uma dessas ilhas, no continente (vilarejo de Placencia) ou viver uma experiência surreal a bordo de um catamarã, dormindo cada dia nas águas de uma ilha diferente.

2. Albânia fora da altíssima temporada

Albânia é um país europeu incrivelmente barato e que promete uma viagem cheia de praias lindas, com mar azul turquesa, e muita cultura. Fugindo da altíssima temporada em agosto (indo, por exemplo, em junho ou em setembro) é possível pegar um clima bom e ter as paisagens praticamente só para você.

3. Vale do Loire – França

Ao pensar em viajar para Paris, muitos viajantes já lembram das pessoas aglomeradas no Louvre para ver a Monalisa. Esqueça essas experiências. Chegue no aeroporto, alugue um carro ou pegue um trem rumo ao Vale do Loire, a menos de 200km da capital francesa. O que espera por você? Um turismo rural, cheio de castelos imponentes, vinícolas charmosas e comida divina. E quem sabe, até um piquenique aos pés do Castelo de Chambord.

4. Alentejo – Portugal

O Alentejo é a maior região de Portugal e uma das menos povoadas da Europa. Um lugar mágico, a 2 horas de carro de Lisboa, onde o tempo parece não ter passado. Destino famoso pelos vinhos, azeites, cidades históricas, hotéis-fazenda e, mais recentemente, pelas praias! Visite Monsaraz (que parece Óbidos, só que mais pacata e com muito menos turistas). Seu castelo, no alto de uma colina, ganhou o apelido de “o Alentejo perto do céu”. É um vilarejo amuralhado todo branquinho, com ruas estreitas de pedras, onde a vida real acontece. E, se quiser visitar as praias, o destino da vez é Comporta (mas costuma encher no verão).

5. San Blas – Panamá

Imagine praticamente 365 ilhas (sim, uma para cada dia do ano) só para você. San Blas, também chamada de Kuna Yala, é uma comarca indígena no Panamá, no lado caribenho do país. Você pode escolher se hospedar nas cabanas dos índios ou em veleiros que estão ancorados próximos às ilhas. Uma experiência rústica, porém super privativa e exclusiva. Assim como em Placencia (Belize), a aglomeração é apenas de peixes e de estrelas no céu.

*Lala Rebelo é autora de um dos maiores blogs de viagens, que há 8 anos aborda turismo de luxo e em família, desmistificando a ideia de que é impossível fazer viagens interessantes com crianças pequenas. Em seu Instagram, divide seu dia a dia e suas viagens com mais de 240 mil seguidores engajados. Publicitária e jornalista, que já esteve em 80 países e colabora com diversos veículos do universo do turismo.

