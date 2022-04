BNDES: Sem privatização da Eletrobras, usina nuclear de Angra 3 pode ser fechada

07/04/2022 | 16:24



O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou nesta quinta-feira, 7, que, sem a privatização da Eletrobras, existe a possibilidade de que a usina nuclear de Angra 3 não seja concluída e, consequentemente, fechada. As obras do empreendimento foram paralisadas desde 2015 por causa de denúncias de corrupção e superfaturamento.

O projeto localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é cotado para ser a terceira usina nuclear do País, com capacidade de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período. Segundo a Eletrobras, até o momento foram executados cerca de 67% das obras civis da usina.

"A empresa e a sociedade brasileira talvez tenham que arcar com os custos como consequência disso, afirmou durante evento promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para discutir a modelagem do processo de desestatização da empresa. Além disso, ele disse que eventual fracasso da operação também prejudica o pagamento da outorga e os repasses para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para abater nas tarifas de energia.

A não conclusão da operação na Eletrobras, segundo ele, pode atrapalhar também a renovação da concessão da usina hidrelétrica de Tucuruí. "Vamos ter uma Eletrobras com capacidade de investimento mais restrita do que se ela for capitalizada, um eventual cenário em que Angra 3 pode não ser concluída, o que requer custos para seu fechamento, e a possibilidade de Tucuruí sair da plataforma de geração da Eletrobras", disse.