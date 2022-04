Em Paris, Avril Lavigne é pedida em casamento por Mod Sun: Te amo para sempre

07/04/2022 | 16:10



Já estão ouvindo os sinos da igreja? A princesinha do punk rock vai casar! Avril Lavigne anunciou nas redes sociais que está noiva do músico Mod Sun. O casal estava em Paris quando a canadense foi surpreendida pelo pedido em frente à Torre Eiffel.

Apesar de ter revelado o novo status do relacionamento no dia 7 de abril de 2022, a surpresa rolou alguns dias antes, em 27 de março.

Sim! Te amo para sempre, escreveu.

Avril ainda mostrou o poderoso anel de noivado em formato de coração. Os pombinhos estão juntos há mais de um ano e já até lançaram o single Flames juntos.

Vale lembrar que a artista já foi casada com Deryck Whibley, do Sum 41, de 2006 a 2010, e com Chad Kroeger, do Nickelback, de 2013 a 2015.