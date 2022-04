Arthur Aguiar confronta Pedro Scooby no BBB22 após voltar do paredão falso

07/04/2022 | 16:10



Sem tempo, irmão! Arthur Aguiar mal voltou do paredão falso e já agitou a casa mais vigiada do país. O brother foi tirar satisfação com Pedro Scooby depois de não ter gostado do que viu enquanto observava os outros participantes diretamente do Quarto Secreto. O ator chegou fantasiado de coelho da Páscoa e chocou os colegas de confinamento com sua volta. Paulo André, que era muito chegado do ex-Rebelde, chorou de emoção ao ver que seu maior aliado retornou ao jogo. Porém, Arthur não foi tão amigável com todos. Pedro Scooby e Douglas Silva logo perceberam o estranhamento do artista com eles e foram perguntar se estaria disposto a conversar.

Sem papas na língua, Aguiar disse que sim, mas que falaria com cada um dos brothers individualmente. O primeiro escolhido para bater um papo foi o surfista, que teve que ouvir poucas e boas do ator.

- Então? das pessoas, tiveram duas pessoas que eu me chateei com coisas que foram ditas, você e o DG, em lugares diferentes. Eu entendo seu jeito, leva tudo de um jeito mais leve, eu entendo isso. (?) A gente só se decepciona com quem a gente gosta e cria expectativa. O que me chateou, foram alguns pontos: a parada do sono quando você falou será que ele saiu porque estava dormindo muito? O que me chateou é que eu dividi com vocês, não estava dormindo por causa do sono?, afirmou.

O atleta não perdeu tempo para se justificar sua fala.

- Mas tu viu a comparação? Que falaram que em outra edição de alguém que dormia muito. Eu não entendo de BBB, estava procurando algum motivo para você ter saído, rebateu.

- Mas do jeito que você falou, parece que você não sabia o motivo de eu estar dormindo, insistiu Arthur.

Mais tarde, o ator citou outra atitude que o chateou quando Pedro declarou que estava feliz por estar no Top 8 com as pessoas de quem gostava.

- Eu escutei o todo, estou falando das partes que me chatearam, assim como você fala eu estou feliz que as pessoas que eu queria que ficassem no final desde o inicio ficaram.

Scooby, por sua vez, voltou a explicar sua fala:

- Deve ter sido de algo que eu conversei antes com ela, porque eu virei para Lina e falei, durante a primeira semana eu falei com o Douglas e eu ainda não tinha relação com você. Eu falei: muito louco como o destino faz as coisas acontecerem, as três pessoas que o DG [Douglas] falou comigo na primeira semana, tirando eu, ele e o P.A estão aqui na final. Tudo bem, o Gustavo apareceu depois e o Arthur no meio do caminho conquistou esse lugar. Foi isso que eu falei pra ela, tá ligado? Assim, é uma realidade. Você me desculpa mas eu não sou um cara, por exemplo, igual o Paulo André. Não sou um cara que uma pessoa que eu goste muito sai daqui e eu vejo como uma coisa ruim.

Aguiar, então, esclareceu que, diferentemente de Douglas, o fato do brother não ter ficado triste com sua saída não foi o motivo de sua mágoa.

- Isso nem pegou pra mim. O seu lugar de chateação pra mim foi totalmente diferente do DG, concluiu.