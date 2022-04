Novo Civic Type R: veja modelo batendo recorde em Suzuka, no Japão

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/04/2022 | 15:55



O novo Honda Civic Type R estabeleceu um novo recorde de tempo de volta para um carro de tração dianteira no lendário Circuito de Suzuka (Suzuka International Racing Course). A marca ocorreu durante testes realizados para avaliação final de performance do modelo.

A volta completa do novo Honda Civic Type R no circuito foi realizada em 2 minutos e 23,120 segundos.

Com esse resultado, o Honda Civic Type R quebrou o recorde anterior estabelecido pelo Honda Civic Type R Limited Edition 2021, que apresentava nível máximo de leveza e equipamentos especiais com foco em alcançar o melhor desempenho esportivo. Isso indica que foram feitas melhorias adicionais pela montadora no novo Civic Type R para desempenho em pista.

O Honda Civic Type R está previsto para ser apresentado no verão de 2022.