Conmebol sorteia grupos da Copa América Feminina e anuncia premiação em dinheiro

07/04/2022 | 15:36



A Conmebol realizou nesta quinta-feira o sorteio para a definição dos grupos da edição de 2022 da Copa América Feminina, que será disputada em julho, na Colômbia. O torneio será responsável por classificar os representantes da América do Sul para a Copa do Mundo Feminina e para os Jogos Pan-Americanos de 2023.

Nesta edição, a entidade sul-americana revelou que as seleções campeãs receberão, pela primeira vez na história, premiações em dinheiro. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou a novidade durante o sorteio.

Em 2022, as seleções campeã e vice-campeã receberão, respectivamente, US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7 milhões) e US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões) em prêmios. A entidade acredita que, com essa medida, aumentará a competitividade entre as equipes do continente.

Esta será a nona edição do torneio e conta com a presença de 10 seleções sul-americanas, divididas em dois grupos. A seleção brasileira, maior campeã do torneio, com sete títulos, caiu no Grupo B, junto com Argentina e Uruguai.

A competição será disputada entre os dias 8 e 30 de julho, em três cidades da Colômbia: Bucaramanga, Armênia e Cali, que também receberá a rodada final da competição.

Confira os grupos da Copa América Feminina deste ano:

Grupo A: Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia

Grupo B: Brasil, Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai