Baciada Xiaomi: empresa lança Air Fryer, massageador e mais; confira

Da Redação

Do 33Giga



07/04/2022 | 14:55



Na esteira do lançamentos dos novos smartphones Redmi Note 11, a Xiaomi aproveitou para colocar no mercado uma baciada de produtos do tipo “casa inteligente”. A empresa anunciou, entre outros, o novo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active, a pulseira Redmi Smart Band Pro, o purificador de ar inteligente Xiaomi 4 Lite, a fritadeira Air Fryer Inteligente Xiaomi.

A seguir, veja em detalhes os produtos, que podem ser encontrado na loja online da Xiaomi. Todas as informações são da fabricante.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Active

O gadget possui 117 modos de exercícios, resistência à água e GPS. Reconhece automaticamente os modos de treino mais usados e tem botão dedicado para acesso rápido. O relógio recebe notificações e chamadas de voz quando conectado ao smartphone. É possível atender, escutar e responder chamadas recebidas.

O smartwatch permite ainda acompanhar a saúde no dia a dia, por meio do monitoramento de frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue, qualidade do sono, stress e saúde feminina. A tela de 1,43” AMOLED permite ver cada notificação com clareza e economia de energia. A bateria tem até 12 dias de duração. É compatível com o aplicativo Strava. Preço sugerido de R$ 1.899,99.

Redmi Smart Band Pro

Tem a maior tela de uma smartband Xiaomi. O display AMOLED de 1,47’’ exibe mais itens, sendo muito mais fácil de navegar e controlar. Conta com mais de 110 modos de esportes com resistência à água. O usuário pode monitorar o gasto de calorias, alterações da frequência cardíaca e as durações dos treinos.

Do ponto de vista de saúde, a smartband acompanha a frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue, qualidade do sono, stress e saúde feminina. Para quem tem uma rotina intensa, o gadget tem até 14 dias de bateria.

Purificador de ar inteligente Xiaomi 4 Lite.

Primeiro produto da categoria da marca a chegar ao Brasil, a novidade filtra 99,97% de partículas no ar. Capaz de capturar pequenas partículas de 0,3µm, garantindo um ar limpo e muito mais saúde ao ambiente. Cobre uma área de até 43m². Elimina pólens, pelo de pets, cinzas e odores de fumos, poeiras, cheiros provenientes da cozinha e odores em geral.

Discreto, o purificador Xiaomi tem design com a largura de uma folha A4 e é silencioso – com apenas 33.4dB. Um dos pontos altos do produto é a conectividade, pois permite ser controlado e acompanhado o status de funcionamento do purificador por meio do APP Mi Home | Xiaomi Home, com a programação de limpeza que pode ocorrer de onde o usuário estiver. Preço sugerido de R$ 1.999,99.

Fritadeira Air Fryer Inteligente Xiaomi 220v

Para quem é entusiasta por gastronomia, a aposta Air Fryer Inteligente Xiaomi tem mais de 100 receitas, possível ser controlado pelo APP Mi Home | Xiaomi Home, comando de voz para ajuste de temperatura e modos de uso. Pelo aplicativo é possível descongelar a comida antes de chegar em casa.

É possível fazer iogurte, desidratar frutas, carnes, além de ser um perfeito forno de micro-ondas ou elétrico. Tem capacidade interna de 3,5L. Alcança temperaturas entre 80°C –200°C e 1500W para cozinhar receitas complexas em menos de 20 minutos.

Massageador Corporal Xiaomi

O produto foi projetado para aliviar a dor em diversas parte do corpo. São três velocidades e três diferentes ponteiras, com modos de massagem leve, moderada ou intensa.

O motor é silencioso e de alta potência – tem 570mN de força máxima e 3.200 rpm. Com isso, permite massagem forte e ampla que relaxa rapidamente a tensão e fadiga muscular. Tem aparência e design leve e confortável, com alça que absorve as vibrações.

Com bateria de 2600mAh, o usuário pode usar o dispositivo por 30 vezes no modo leve ou por até 5 horas. Acompanha carregador ultrarrápido de 33W.

