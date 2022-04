Cachorra de Simony morre após ser atropelada e cantora tenta achar o culpado: Chanel, vou lutar por você até o fim

07/04/2022 | 14:10



Simony usou as redes sociais para tentar encontrar o responsável pelo atropelamento de uma de suas cachorrinhas. Chanel faleceu em um condomínio de luxo em Alphaville após fugir de casa e ser atingida por um carro na madrugada do último domingo, dia 3.

Em uma publicação no Instagram, a cantora revelou que o motorista não prestou socorro ou sequer avisou a portaria sobre o acidente. Além disso, a artista não conseguiu acesso às câmeras do conjunto residencial e afirmou que vai fazer de tudo para descobrir a identidade do culpado e obter justiça.

De sábado para domingo por volta das 00h20 atropelaram nossa cachorrinha Chanel em frente da nossa casa, em Alphaville. A pessoa que atropelou não prestou nenhum socorro. Não avisou a portaria, fugiu e deixou minha cachorra morrer. Para meu espanto a portaria do condomínio se nega a me dar a placa do carro para que eu possa fazer um B.O., sim isso mesmo que vocês estão lendo. Não posso ir na justiça, não posso fazer nada. Só que eu vou até o fim. Tem filmagens do atropelamento, tem tudo, e eu vou até o fim. Cada dia que passa eu fico mais triste com o mundo e a maldade das pessoas. Chanel vou lutar por você até o fim. OBS: A CHANEL SÓ ESTAVA NA RUA PORQUE FUGIU. A NOSSA PORTA LATERAL ABRIU POR CONTA DE MUITO VENTO.