Maíra Cardi anuncia criação de empresa especializada em reality e ex-BBB Lumena critica: Perdendo a graça

07/04/2022 | 14:10



Maíra Cardi divulgou a criação de uma nova empresa: um curso especializado em reality shows. Sim, isso mesmo que você leu!

A esposa de Arthur Aguiar aproveitou que o maridão está sendo elogiado pelo público por sua boa oratória e clareza de argumentos para lançar esse novo empreendimento - até mesmo a metodologia das aulas já está pronta e contará com o brother como professor.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o artista não teve tempo para se preparar para o jogo, apesar de estar sendo muito elogiado por sua desenvoltura, e que a halidade de conduzir as palavras é mérito do ator.

Maíra já pensou em tudo! Ela vai reaprovietar a equipe de administradores de Aguiar e, uma parte, seguirá trabalhando com ele e o restante fará o marketing e comunicação da firma - a ideia surgiu após a coach perceber que gostar de atuar na área e de gerir pessoas.

A agência vai fazer preparar os participantes para antes, durante e depois da atração.

A ex-BBB Lumena Aleluia, por sua vez, não gostou muito da ideia de Maíra e deu sua opinião sobre a empresa em um post no Twitter na última quarta-feira, dia 6.

E os reality shows vão perdendo a graça a cada ano que passa, não teremos mais um show de realidade..., escreveu na legenda da publicação.