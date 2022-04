Arthur Aguiar volta para casa do BBB22, veja como foi!

07/04/2022 | 14:10



Arthur Aguiar está de volta! Após passar quase dois dias isolado no Quarto Secreto, o brother fez seu retorno à casa vestido de coelho da páscoa. Nem precisamos dizer que os participantes foram pegos totalmente de surpresa, né?

Ainda no Quarto Secreto, o brother ficou treinando movimentos, dancinhas e até pulinhos para garantir a diversão do público. E antes da chegada dele, os brothers receberam ovos de páscoa. Um chocolatinho antes do susto.

Quando ninguém estava esperando, Arthur surgiu fantasiado na sala. Todos seguiram ele até o quintal, onde ele manteve a farsa por alguns minutos até se revelar.

Paulo André pulou em cima do brother e saiu carregando ele pelo quintal. Enquanto todos permaneciam pasmos.

Questionado se poderia comentar onde estava, ele disparou:

- Poder eu posso... é do game.

O que será que vai rolar no jogo?