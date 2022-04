Infinix amplia presença no mercado com duas novas linhas de celulares

Bianca Bellucci

07/04/2022



Infinix é uma marca honconguesa que chegou ao mercado nacional em outubro do ano passado, com o lançamento do modelo Note 10 Pro. Em coletiva online realizada hoje (7), a empresa anunciou que, devido ao bom desempenho, está ampliando a oferta com a estreia de duas novas linhas de celulares.

Família HOT

A linha HOT tem dois celulares voltados para o público gamer – ou usuários que demandam maior desempenho do aparelho. O HOT 11S é o irmão mais velho. Seu maior diferencial está em dois recursos voltados para jogos. O Game Zone, por exemplo, é uma espécie de biblioteca que organiza os títulos e traz informações de jogabilidade, como dizer qual o melhor ponto de Wi-Fi. Enquanto isso, o Dar-Link tem a proposta de otimizar a experiência das partidas, como poupar bateria e controlar a temperatura do telefone.

Em relação às especificações, o modelo tem tela de 6,78 polegadas, com 90 Hz taxa de atualização e 180 Hz de amostragem. Conta com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e processador Helio G88, da MediaTek. A bateria, por sua vez, é de 5.000 mAh. Com carregamento rápido, entrega 50% da carga em apenas 50 minutos de tomada.

O outro modelo é o HOT 11. Aqui, o grande diferencial é a bateria de 6.000 mAh de bateria. Ela conta com um recurso chamado de Feature Power Marathon. Com ele ativo, o celular diminui os processos e promete até 37 horas de autonomia com apenas 5% de carga restante. Tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e processador Helio G37, da MediaTek. A tela é de 6,82 polegadas, também com 90 Hz taxa de atualização e 180 Hz de amostragem.

Ambos os celulares vêm com o mesmo conjunto de câmera tripla: principal de 50 MP, profundidade de 2 MP e QVGA. Também conta com flash quádruplo, que equaliza o disparo e evita que a imagem fique estourada. A lente frontal, por sua vez, tem 8 MP.

Os smartphones já estão disponíveis para venda no e-commerce da Infinix e nos principais varejistas do Brasil. O HOT 11S tem preço sugerido de R$ 1.999 e pode ser encontrado nas cores preto, prata e verde. Enquanto isso, o HOT 11 tem valor de R$ 1.599 e pode ser comprado em preto ou prata. O kit contempla carregador de tomada, cabo, capa, película e fone de ouvido.

Zero 5G

O Zero 5G é o modelo da Infinix compatível com tecnologia 5G. Com processador Dimensity 900, da MediaTek, tem como principal diferencial um conceito de memória RAM estendida. Na prática, quando o celular percebe que a atividade precisa de maior desempenho, o sistema pega até 3 GB emprestados da memória ROM e os adiciona aos 8 GB, totalizando até 11 GB.

O modelo vem com tela de 6,78 polegadas, com 120 Hz taxa de atualização e 240 Hz de amostragem, bateria de 5.000 mAh que promete até dois dias longe da tomada, e 128 GB de armazenamento. O conjunto de câmeras é triplo: 48 MP (principal), 13 MP (telephoto) e 2 MP (bokeh). A frontal é de 16 MP.

O smartphone chega ao mercado até o fim do mês. Estará disponível apenas em preto e pelo preço sugerido de R$ 2.499.

