Xiaomi apresenta linha Redmi Note 11; preço parte de R$ 1,6 mil

A linha de smartphones Redmi Note 11, da Xiaomi, chegou ao Brasil. A série mais vendida pela marca em todo o mundo contará com quatro modelos no país: Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G.

As novidades já podem ser encontradas no site oficial www.mi.com/br e nas lojas físicas, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. A versão Redmi Note 11 terá preço promocional de R$ 1.599,99 até amanhã (08) ou quando o estoque acabar.

Veja, em detalhes, cada um dos modelos e suas especificações, de acordo com a Xiaomi.

Redmi Note 11

O aparelho tem conjunto de quatro câmeras versáteis, com a principal de 50MP de resolução. A de selfie de 13MP IA proporciona registros nítidos. A tela de 6,43” é outro ponto alto do smartphone, AMOLED FHD+ com alta taxa de atualização de 90Hz, possibilitando curtir o conteúdo com suavidade e fluidez. A tela retroiluminada oferece o máximo em brilho, contraste, calibragem de cor e resolução.

O processador Snapdragon 680 octacore, fabricado com processamento de 6nm para maior eficiência energética e alto desempenho, preserva a vida útil da bateria. O usuário obtém velocidades de leitura mais rápidas com a tecnologia UFS 2.2 e gravação acelerada com Write Booster — que garante instalação eficiente de aplicativos exigentes, funções de inicialização e cache de arquivos, bem como leitura e gravação de arquivos grandes.

Em uma hora, é possível carregar até 100%, por meio do carregamento ultrarrápido de 33W Pro. A bateria de 5000mAh não deixa o usuário na mão, ideal para longas jornadas.

O Redmi Note 11 tem ainda infravermelho, entrada de 3,5mm para fones de ouvido e resposta tátil aprimorada. Disponível nas cores Graphite Gray (cinza), Twilight Blue (azul) e Star Blue (azul claro), na versão com 4GB ou 6GB de RAM e 128GB de armazenamento.

Redmi Note 11S

O modelo Redmi Note 11S se destaca pela câmera principal de 108MP. Recursos como o ISO nativo duplo, combinação de pixels 9 em 1, sensor de imagem que garante fotos realistas. 16MP para a câmera selfie, para registrar momentos incríveis.

A sensação de deslizamento suave na ponta dos dedos e a tela AMOLED de 6,43’’ FHD+ oferecem a melhor experiência visual, imersiva e atraente, com taxa de atualização de 90Hz. Entre as várias funcionalidades, o Modo Luz Solar chama a atenção, pois oferece conteúdo em tela legível, mesmo sob intensa luz solar.

O carregamento Pro ultrarrápido de 33W somado à tecnologia Mi FC + MMT, recarrega a bateria a partir do centro para as extremidades reduzindo o tempo de recarga em 26%, de forma estável e eficiente. Com a bateria de alta capacidade com 5000mAh, a preocupação por tomadas e carregadores em mãos passa longe.

Por meio da tecnologia LiquidCool, que combina várias camadas de grafite e folha de cobre, a área de dissipação de calor é de 10005mm2, resfriando muito e mais rápido o aparelho. O processador MediaTek Helio G96 Octa-core possibilita que a câmera de 108MP ofereça fotos nítidas e taxa de atualização de tela suave de 90Hz para uma experiência de jogo impressionante.

O Redmi Note 11S é equipado com alto-falantes estéreos duplos, extensão de memória, infravermelho, motor de vibração de eixo Z. Encontrado nas cores Pearl White (branco), Twilight Blue (azul) e Graphite Gray (cinza), na versão com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Chega com o valor de R$ 2.999,99.

Redmi Note 11 Pro

Equipado com uma câmera principal de 108MP, o Redmi Note 11 Pro registra detalhes no modo Pro, que entrega nitidez mesmo com zoom ampliado diversas vezes. Ideal para registros noturnos, a partir de três tecnologias que entregam o máximo de resolução e realismo.

A tela AMOLED 6,67’’ proporciona imagens impecáveis para os usuários. O display é atualizado 120 vezes por segundo para uma experiência visual extremamente fluida e perfeita para jogos e navegação na web. Resposta ao toque de até 360Hz, com uma experiência totalmente responsiva durante jogos, para acompanhar todos os movimentos e melhorar a performance a cada nova gameplay.

O carregamento ultrarrápido de 67W e 5000mAh de bateria são ideais para uma rotina sem preocupações. Em apenas 15 minutos, o usuário tem 50% de bateria. A tecnologia LiquidCool combina várias camadas de grafite e folha de cobre, que resfria o smartphone mais rápido e aumenta a performance, prolongando o tempo de uso.

O processador MediaTek Helio G96 Octa-core é ideal para tarefas pesadas e somado ao resfriamento líquido e à expansão de memória RAM virtual é possível tornar o Redmi Note 11 Pro ainda mais rápido.

O visual elegante, fino e leve, com apenas 8,12mm de espessura, permite um encaixe perfeito nas mãos.

O Redmi Note 11 Pro tem alto-falantes estéreos duplos, extensão de memória, infravermelho, motor de vibração Z-axis, NFC, entre outras funções. Disponível nas cores Pearl White (branco), Graphite Gray (cinza) e Star Blue (azul claro), na versão com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Valor de R$ 3.399,99.

Redmi Note 11 Pro 5G

É o modelo da série mais veloz. O Redmi Note 11 Pro 5G conta com o processador Snapdragon 695 5G Octa-core, que propõe uma forma diferente de como consumir conteúdos, oferecendo uma gameplay, compartilhamentos e downloads ultrarrápidos, sem travamentos.

A câmera de 108MP traz ao usuário o registro de fotos com nitidez e cristalinas, mesmo quando ampliadas. O aparelho tem ainda três câmeras, com recursos ideias para quem deseja fotos profissionais e realistas. Para a rotina do dia a dia, uma tela que não cansa os olhos. Com 6,67” AMOLED e atualização de 120 vezes por segundo, a aparência é extremamente suave e fluida.

Um dia inteiro de bateria com apenas 15 minutos de recarga. O carregador turbo 67W carrega 50% da bateria de 5000mAh em poucos minutos. O Redmi Note 11 Pro 5G tem alto-falantes estéreos duplos, extensão de memória, infravermelho, NFC multifuncional, entre outras funções. Pode ser encontrado nas cores Pearl White (branco), Graphite Gray (cinza) e Twilight Blue (azul), na versão com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Valor de R$ 3.999,99.