Pluto TV lança quatro novos canais, incluindo exclusivos para iCarly e Schitt’s Creek

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/04/2022 | 13:55



A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, anuncia o lançamento de quatro novos canais. São eles: Pluto TV Turbo, Pluto TV Documentários e os exclusivos para as séries Nickelodeon iCarly e Schitt’s Creek. Todos já estão disponíveis.

Confira os detalhes:

Pluto TV Turbo (canal 283): Qual é a velocidade de voo de um avião pequeno? E de um carro possante? No canal Pluto TV Turbo, você fica sabendo de tudo isso e muito mais. Uma programação para os amantes da velocidade e mobilidade.

Pluto TV Documentários (canal 288): Algumas histórias são tão emocionantes, tão poderosas e tão inacreditáveis, que só podem ser reais. Prepare-se para abrir os olhos com o canal Pluto TV Documentários.

Nickelodeon iCarly (canal 178): Quando Carly cria seu programa de internet chamado iCarly, ela se torna famosa da noite para o dia. Com a ajuda dos amigos e seu excêntrico irmão, ela vai aprender a lidar com a fama enquanto prepara novos episódios do seu famoso show.

Schitt’s Creek (canal 508): A série multipremiada chega à Pluto TV. O magnata Johnny Rose e sua família perderam todo o dinheiro que tinham. Agora, têm que abandonar a vida confortável e começar de novo em Schitt’s Creek, uma cidade onde ninguém gostaria de morar.