Trabalhadores da Toyota fazem passeata contra decisão da empresa

Da Redação



07/04/2022 | 13:40



Após a direção da Toyota reiterar a posição de fechamento da empresa em reunião realizada ontem junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, trabalhadores se reuniram na Sede do Sindicato na manhã desta quinta-feira (7), e decidiram por realizar uma passeata da Sede, na Rua João Basso, 231, em São Bernardo do Campo, até a Igreja Matriz do município, em um trajeto de cerca de 2 km pela rua Marechal Deodoro. A concentração e a passeata já começaram.

A empresa notificou na terça-feira que vai transferir sua operação industrial do Grande ABC para cidades do interior, para as unidades de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz. Em nota, o Sindicato declarou que a decisão é irresponsável e sem motivos plausíveis. A montadora afirmou que busca mais sinergia entre suas unidades produtivas, e “aumentar sua competitividade frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País”.

Mais informações em breve.