O Brasil descuidou-se. Perdeu suas primeiras imagens animadas.E o Grande ABC hoje só é revivido em fotos de papel.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/04/2022 | 05:31



Esses filmes foram rodados. Existiram. Foram exibidos nas primeiras casas de cinema de São Paulo e região. Ganharam publicidade nos jornais da época. Mas tais fitas, que hoje seriam históricas, se perderam pelo descuido dos nossos antepassados.

Este é o tema da aula de hoje do professor Antonio de Andrade, que participou ativamente do movimento SOS Carlos, em defesa do mais antigo cinema de Santo André, felizmente agora reconstruído e que dá esperanças de uma nova era no campo da cultura e lazer do Grande ABC.

Quem seriam aqueles cineastas que documentaram os primórdios do Grande ABC?

Texto: Antonio de Andrade

O Grande ABC (na época Município de São Bernardo), na primeira metade do século XX, quando o cinema principiava, ficou registrado em vários filmes, entre os quais:

“Serra de Santos”, de 1909. “A fita de 800 metros reproduz, com extraordinária nitidez, os belos trechos da Serra do Mar, atravessados pela estrada de ferro Inglesa da raiz até a estação do Alto da Serra”, escreveu “O Estado de S. Paulo”.

“O Caso dos Caixotes”, de 1912, um filme com enredo dramático apresentando “panoramas da Serra do Mar que honraria as mais adiantadas fábricas europeias”.

“Velha Estrada do Vergueiro: São Paulo a Santos”, de 1914, exibido em junho no Cinema Iris, de São Paulo. Seu anúncio cientificava tratar-se de filme que descreve o “pitoresco percurso desta velha estrada que ora se acha em reparo”.

“Uma visita ao acampamento do 43º de Caçadores de São Bernardo” e “As grandes manobras do 43º de Caçadores em São Bernardo”, dois documentários de 1917 que registraram manobras do Exército realizadas nos campos e matas de São Bernardo.

Infelizmente toda produção dos primeiros anos do cinema brasileiro foi perdida em incêndios, vandalismo ou descuido na preservação adequada.

Crédito da foto 1 – Acervo: Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo

FESTA POLÍTICA. Vista interna do Carlos Gomes na homenagem ao interventor paulista Adhemar de Barros: no palco das grandes produções cinematográficas da primeira metade do século XX, o retrato do representante maior de Getúlio Vargas em São Paulo



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 9 de abril de 1972 – ano 14, edição 1813

SÃO CAETANO – A cidade ganha o seu zoológico, conjunto formado por sete viveiros que abrigam tucanos, paturis, jacarés, tartarugas, periquitos, papagaios, faisões, jacus, bem-te-vis, gansos e coelhos A maior parte dos animais foi doada por José Formiga, fazendeiro estabelecido em Imperatriz, cidade às margens da Estrada Belém-Brasílía, no Maranhão. Osório Lourenio de Lima doou outros pássaros e Geraldo Paiva, cinco tartarugas. NOTA – O pequeno zoológico de São Caetano ficava no bairro Santa Maria.

1987 – Pianista de São Bernardo, Beatriz Roman, toca no Merkin Concert Hall e homenageia o compositor brasileiro Villa-Lobos.

EM 10 DE ABRIL DE...

1917 – A Companhia do Tiro nº 34, de São Bernardo, participará dos festejos do juramento à Bandeira pelos voluntários do Exército, dia 21 de abril em São Paulo.

Realizada sessão solene de instalação da Ordem dos Advogados de São Paulo, recentemente constituída na Capital.

1947 – Tereza Delta assume a Prefeitura de São Bernardo: é a primeira mulher a ocupar uma Prefeitura na história do Grande ABC.

1952 – Moradores de Vila Curuçá, em Santo André, pedem à Prefeitura que melhore as condições da estrada que interliga o bairro ao Centro. A Empresa Auto-Ônibus Irmãos Coelho, que servia Vila Curuçá, tinha dificuldades em transitar pela via. NOTA – Trata-se da atual Avenida Itamarati.

HOJE

Dia do Engenheiro Metalúrgico

Dia da Engenharia Militar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Juquiá (fundado em 1829), Serrana (1890) e Artur Nogueira (1904).

Pelo Brasil, aniversariam em 10 de abril, entre outros, os municípios de São Félix do Xingu, no Pará; Bocaina, no Piauí; Areal, no Rio de Janeiro e Riozinho, no Rio Grande do Sul.

SANTOS DO DIA

Miguel dos Santos (Espanha, Vich, Barcelona, 1591 – Valladolid, 1625). Patrono da juventude trinitária (Ordem da Santíssima Trindade).

Madalena de Canossa

Macário da Antioquia



