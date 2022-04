Uma taça centenária. Corinthians 6, Sírio 1.Uma homenagem aos aviadores portugueses.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/04/2022



Foi um amistoso realizado no campo do Floresta, em São Paulo. Em disputa, a Taça “Coutinho-Sacadura”, vencida pelo Corinthians por 6 a 1 (3 a 1 no primeiro tempo).

A ficha técnica faz parte do admirável “Almanaque do Timão”, do jornalista e professor Celso Unzelte, integrante do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).



Jogo 203 do Corinthians

Vitória nº 144

Árbitros: Sebastião Cravalos (1º tempo) e Cyro D’Alessio (2º tempo).

Corinthians: Mário, Nando e Garcia; Rafael, Amilcar e Gelindo; Peres, Tatu, Gambarotta, Neco e Rodrigues.

Técnico: Guido Giacominelli

Gols: Neco (3), Peres, Tatu e Amilcar; Alberto para o Sírio.

Fonte: Álbum do Timão, de Celso Unzelte (Ed. Abril, 2000).

Crédito da ilustração 1 – Arte: Agostinho Fratini

DESTAQUE. No dia seguinte ao jogo, o Correio Paulistano focaliza os times de Corinthians e Sírio e um lance da partida realizada no campo do Floresta

A fala do Marechal da vitória

Texto: Milton Parron

Sexto programa “Memória” recordando a trajetória do rádio no Brasil desde 1923 quando foi inaugurada a primeira estação.

Focalizaremos neste final de semana a história da Record contada por um de seus fundadores, doutor Paulo Machado de Carvalho, o “Marechal da Vitória”.

O relato é ilustrado com trechos de programas e coberturas jornalísticas inesquecíveis da emissora, entre os quais:

Histórias das Malocas, de Oswaldo Molles, com Adoniran Barbosa no papel principal.

Programas de auditório animados por Blota Júnior.

A participação cívica da emissora na Revolução Constitucionalista de 32.

Também serão recordados programas de auditório da Rádio Bandeirantes e as atrações internacionais da emissora, segundo testemunho de seu presidente, o saudoso João Saad.

Da programação da antiga Educadora será apresentado um esquete com o arquiteto Alexandre Marcondes Machado, que fazia humorismo assinando-se Juó Bananere, com forte sotaque dos italianos de Nápoles.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memórias Musicais

Vicente Celestino canta “Noite Cheia de Estrelas”. E Osni Silva, que morou em Santo André, a valsa “Dirce”. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1.570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 9 de abril de 1972 – ano 14, edição 1813

DESTAQUE – São Bernardo vai ser centro exportador.

FUTEBOL – Em Santo André, pelo Torneio 25 de Janeiro, Santo André 2, Esportiva de Guaratinguetá 2.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 9 de abril de 1992 – ano 33, edição 8041

MANCHETE – PSDB recua e não integrará governo Collor.

SANTO ANDRÉ – Chitãozinho e Xororó atraem 45 mil pessoas no aniversário da cidade. Show noturno no estacionamento do Carrefour.

FUTEBOL – Palmeiras acerta acordo de três anos com a Parmalat.

MUNICÍPIOS PAULISTAS

Hoje é o aniversário de Cubatão, Conchal, Itariri, Mogi Guaçu, Pedro de Toledo e Pirapozinho.

HOJE

Dia Nacional do Aço

Dia da Biblioteca

SANTAS DO DIA

Maria de Cléofas. Viveu no século 1 e é considerada a tia de Jesus, irmã de Maria (mãe de Jesus) e casada com Cleófas.

Valdetrudes

Falecimentos

Fuad Sayar

(Lucianópolis, SP, 19-3-1936 – Santo André, 4-4-2022)

Fuad Sayar veio criança para São Caetano. Viveu os anos dourados da cidade. Participou ativamente do Grêmio Estudantil 28 de Julho e, depois, do Centro Acadêmico, duas entidades que mantiveram uma rivalidade sadia, conforme Fuad Sayar contou aqui em Memória em 2018 numa série sobre os antigos estudantes de São Caetano.

Fuad foi diretor de Recursos Humanos e diretor superintendente do Singrafs (Sindicato Patronal das Indústrias Gráficas). Antes disto, jovem ainda, atuou como revisor do semanário “News Seller”, antecessor do “Diário”.

Filho de Feres Sayar e Ana Julien Sayar, Fuad parte aos 86 anos. Era casado com Maria Helena Mantovani Sayar, pai de Evelyn e Amil Sayar, avô de Natalia e Catarina. Residia em Santo André e seu corpo foi enviado para o Memorial Jardim Santo André.

Santo André

Maximina Garcia Martinez de Corella, 99. Natural da Espanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

São Bernardo

Izabel Pires da Silva, 90. Natural de Maracatu (São Paulo). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Municipal de São Vicente (São Paulo).

São Caetano

Mauro Branesi, 63. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Elza Calaloff de Carvalho, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Leonor Maria da Conceição Teixeira, 80. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Kohei Nakahara, 91. Natural do Japão. Residia na Vila Assunção, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.