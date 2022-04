TAP retoma voos entre Lisboa e Porto Alegre

Redação

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou a retomada dos voos entre Lisboa e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma operação com três trechos semanais, que acontecem às terças, quintas e sábados.

Voos entre Lisboa e Porto Alegre

Realizados a bordo de um avião A330-200, com capacidade para 268 passageiros, os voos retomados pela TAP saem da capital portuguesa às 10h15 e chegam à Porto Alegre às 17h35. Na rota rumo ao Velho Continente, a aeronave decola às 10h05 e chega à Lisboa às 8h15.

“Seguindo o compromisso que assumimos, nosso primeiro objetivo foi recuperar os destinos que tínhamos antes da pandemia. Com a retomada de Porto Alegre, estamos de volta em todas as cidades em que tínhamos voos antes da pandemia. Numa segunda fase, poderemos analisar o investimento em mais destinos e nas frequências. Queremos continuar a ser a primeira aérea internacional no Brasil” diz Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP Air Portugal.

Atualmente, a TAP liga Portugal e Brasil com voos diretos de Lisboa e Porto para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador.

