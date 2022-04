Testamos: por R$ 600, caixa de som Tronsmart Bang agrada por “barulho com reforço nos graves”

Alex da Ros e Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/04/2022 | 13:55



A caixa de som Tronsmart Bang foi criada, de acordo com a fabricante, para ser usada em festas em grandes ambientes e com muitas pessoas. E, por R$ 600, ela cumpre exatamente isso.

Com áudio bem potente e reforço nos graves, ela tranquilamente anima um salão de festas ou uma área de churrasqueira (aberta) de 150 metros quadrados – ou incomoda muita gente na praia ou vizinhos incautos. Além disso, mesmo quando no volume máximo, tende a manter a qualidade sonora, sem chiados ou distorções da música.

Aliás, a descrição da Tronsmart Bang no AliExpress, uma das lojas oficiais da marca, já mostra a que ela veio.

Deu para entender que o som é alto, né?



Tronsmart Bang: outros recursos

Além do som e do preço (que tornam o modelo um ótimo custo-benefício), a Tronsmart Bang agrada por alguns outros recursos importantes o dia: em especial, a conectividade bluetooth. Em boa parte das caixas de som (em especial as JBL), é um parto fazer um ou mais celulares “conversarem” com elas.

Na Tronsmart Bang, depois de ambos conectados pela primeira vez, a sincronização passa a ser automática. Basta o bluetooth do telefone estar habilitado e pronto. O aplicativo da fabricante também ajuda na tarefa de operar as caixa, permitindo personalizações em seu uso, como equalização e outros.

A duração da bateria da caixa de 60 W de potência (15 horas) é outro ponto positivo. Assim como o fato de ser à prova d´água. Em testes anteriores com caixas da Tronsmart, esse requisito de resistência a líquidos se mostrou perfeito.

O modelo não é dos maios portáteis, mas também não chega a incomodar – basta levá-lo onde quiser e, depois, deixá-lo acomodado em um local discreto. Afinal, a Tronsmart Bang tem mais de 3 quilos, com 36,1×18,34×15,03 cm.

Quanto aos pontos negativos, destacam-se a demora em carregá-la completamente (poucos mais de 4 horas) e o fato de não vir com a fonte de energia (na embalagem, há somente um cabo USB-C e é dos mais curtos). Os botões incorporados a ela (como play, pause) não são lá muito intuitivos – assim, a curva de aprendizado para operá-la “na mão” é alta.

Tronsmart Bang Cor: Preto

Potência: 60W

Entrada: 5v/2a, por meio de porta USB tipo-c

Versão bluetooth: 5.0

Compatibilidade bluetooth: a2dp/avrcp/hfp/hsp

Áudio decodec: SBC

Distância de transmissão: até 18 metros

Resistência à água: IPX6

Capacidade da bateria: 10800 mah

Duração da bateria:

– led ligado, com volume em 50%: 8 horas

– led desligado, com volume em 50%: 15 horas

Tempo de carregamento: 4h30min

Faixa de freqüência: 20hz-20khz

Dimensões: 36,1×18,34×15, LxAxP, em cm

Peso líquido: 3 quilos

Pontos positivos: preço, qualidade sonora, duração da bateria

Pontos negativos: não oferece fonte de energia; compatibilidade para carregamento somente com USB-C; tempo de carregamento total

Preço médio: R$ 600

Em resumo, para quem procura uma caixa que faça barulho (se é que não ficou claro ainda) e não quer gastar uma fortuna, vale a compra. Como outros produtos da empresa, trata-se de mais um eletrônico sinônimo de “cumpridor” – entregas o que promete, por um preço até que OK.

No álbum, veja mais detalhes da Tronsmart Bang.

Abaixo, veja o modelo em ação.