Moto G22: novo smartphone da marca chega por R$ 1.699

A Motorola anuncia hoje (7) a chegada do Moto G22 no Brasil. O smartphone está disponível pelo preço sugerido de R$ 1.699. É possível encontrá-lo nas cores azul, preto e verde no e-commerce da marca e nos principais varejistas do País.

Desde o seu lançamento, a família Moto G tem como proposta trazer atributos de produtos premium para o segmento intermediário. No caso do Moto G22, o foco está nas melhores experiências de câmera, tela e imagem.

O novo smartphone vem com sensor principal de 50 MP e tecnologia Quad Pixel. A lente ultra-wide de 118°, por sua vez, promete capturar quatro vezes mais cenas, em comparação com lentes padrão de 78°. Também traz uma câmera macro dedicada, que permite fazer imagens em detalhes.

Já a câmera selfie de 16 MP tem abertura reduzida com bastante profundidade de campo para você ver mais do que está ao redor. Também é possível ativar o modo Beauty para tirar selfies com ajustes automáticos.

O Moto G22 possui também o modo pro. Com ele, você tem as configurações de uma câmera profissional na palma da mão. Basta ativá-lo para ajustar o foco, o ISO, o equilíbrio de branco, a velocidade do obturador e a compensação da exposição. O novo modelo conta ainda com o modo Night Vision para tirar fotos em ambientes com pouquíssima luz – tanto na câmera traseira quanto na de selfie.

Em relação à tela, o modelo tem display de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho vem com processador Octa-Core de 2.3 GHz e 128 GB de armazenamento – expansível até 1 TB com cartão microSD. Para completar, o Moto G22 vem com bateria de 5.000 mAh. Com o carregador TurboPower 20, o aparelho promete que você tenha até 12 horas de energia em 30 minutos de carga.

