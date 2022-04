No Mais Você, Gil do Vigor analisa quarto secreto e retorno de Arthur Aguiar: Só vai confirmar que é o favorito

07/04/2022 | 11:10



A ida de Arthur Aguiar para o quarto secreto do BBB22 está dando o que falar e dividiu opiniões! Com retorno marcado para o começo da tarde desta quinta-feira, dia 7, o brother agitou a casa com os cards disponíveis e prometeu movimentar quando reencontrar os demais participantes.

Durante o Mais Você, Gil do Vigor analisou a dinâmica após ser questionado pela apresentadora Ana Maria Braga. Em sua visão, um paredão falso nessa altura da competição não irá mexer no jogo.

- Eu não acho que vá mexer mais no jogo não, nessa altura do jogo. Se o jogo já estava morno, agora? porque o que estava legal era ver as comadres com essa dúvida se elas tinham força, disse ele.

Sobre o retorno do Arthur, o ex-BBB afirmou que agora os brothers vão ter certeza que ele é o favorito:

- Quando ele voltar todo mundo vai saber que ele é o favorito. Esse paredão falso era para ter sido um pouco antes. E esse elenco tem a característica de seguir a vida quando alguém sai, eles não falam mal de ninguém. Então ele vai voltar e só vai confirmar que é o favorito. Eu sou sincero, pode ser que ele volte e eu me surpreenda, mas?, encerrou.

Vale pontuar que Arthur retornará vestido de coelhinho da Páscoa.