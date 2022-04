Caça ao Tesouro de Páscoa está com inscrições abertas

Da Redação



07/04/2022 | 11:06



O Parque Celso Daniel vai receber nos dias 16 e 17 de abril a Caça ao Tesouro de Páscoa, evento que integra a programação de aniversário dos 469 anos de Santo André. Serão realizadas atividades e recreações infantis, com música, brincadeira de caça ao chocolate com cestinhas de ovos e a presença do Coelhinho da Páscoa. A entrada será a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão entregues a entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade.

Para participar o munícipe deve fazer cadastro no site www.santoandre469anos.com.br. Quem fizer o cadastro receberá um email com informações sobre horário e orientações para participação da Caça ao Tesouro. Nos dois dias, o evento será realizado entre 9h e 17h. O Parque Celso Daniel fica na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim.