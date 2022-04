A vez dos vereadores na Escola de Governo

Da Redação



07/04/2022 | 10:26



A Escola de Governo e Desenvolvimento Regional completou o primeiro ano de atividades anteontem com números expressivos. Criada pelo Consórcio Intermunicipal, iniciativa recebeu mais de 12 mil inscrições e somou cerca de 30 cursos realizados no período, em áreas como desenvolvimento econômico, legislação, relações de consumo, direitos humanos, sustentabilidade, educação e defesa civil, entre outros. O mais recente a entrar na grade, de forma virtual, é a formação O Papel dos Vereadores e o Desafio das Câmaras Municipais, demanda levada à entidade pelos legislativos das sete cidades e que tem por objetivo aprimorar a atuação dos vereadores do Grande ABC e de seus auxiliares. Presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) disse que a contribuição da escola “é fundamental para o processo de qualificação permanente nas sete cidades”

Bastidores

Novo voo de Palacio

O ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio, que ficou em segundo lugar na disputa pelo Palácio da Cerâmica, decidiu mudar de partido. Ele deixou o PSD, sigla pela qual disputou a última eleição municipal, e ingressou no União Brasil. “Tenho certeza que contribuí para o crescimento desse partido tão importante no cenário nacional. Mas os sonhos de voos mais altos nos fazem ousar”, disse Palacio. A definição agora é se irá disputar cadeira na Assembleia, Câmara Federal ou estará fora das urnas em outubro. “Até o fim do mês essa decisão estará tomada.”

Diga-me com quem andas..

O presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), acabou fazendo uma revelação, para surpresa de quase ninguém, durante um discurso inflamado na sessão de terça-feira: disse que conhece “muito político vigarista”. A irritação do ex-prefeito-tampão de São Caetano começou quando foi pedido o arquivamento de uma moção de repúdio ao ex-governador João Doria (PSDB), que estava na ordem do dia. E aí ele disparou contra o tucano: “Doria merece a moção de repúdio, porque foi um político vigarista. Esse cara enganou os paulistanos, os paulistas e agora vai tentar enganar os brasileiros. É desqualificado e traíra”, segundo as palavras de Tite em plena sessão. A fala dele contra o presidenciável do PSDB é ainda mais gritante quando leva-se em consideração que seu partido, o Cidadania, aprovou federação com os tucanos. Ou seja, estarão juntos, com os mesmos candidatos, nos próximos quatro anos. E, na cidade, Tite é aliadíssimo do PSDB.