Sabrina Sato afirma que quase abandonou carreira por Dhomini: Achava que ele era a alma gêmea da minha vida

07/04/2022 | 10:11



Sabrina Sato, 41 anos de idade, revelou durante a sua participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, que quase deixou sua carreira de lado por conta de Dhomini, seu namorado do BBB3.

- Eu saí de lá [do BBB] apaixonada. Achava que ele era a alma gêmea da minha vida. Mesmo já trabalhando no Pânico, já estava no rádio e fazia sucesso, ainda não estava na TV, eu falei pro Emilio [Surita] que estava indo embora porque ia morar com o Dhomini em Goiânia.

- Ele falou assim: Você falou pra mim que seu sonho era televisão. Agora você vai abandonar tudo pelo Dhomini, você vai ser a mulher do Dhomini, contou.

A apresentadora ainda disse que tempos depois o ganhador do reality de 2013 terminou o namoro com ela.

- Ele terminou comigo e voltou pra Goiânia. Eu acabei ficando, trabalhando muito e tocando a minha vida, explicou.

Questionada por Pedro Bial o motivo de ter escolhido trabalhar em um programa humorístico quando saiu da casa mais vigiado do Brasil, ela disse:

- Pela experiência nenhuma que eu tinha. Eu tinha trancado a faculdade de jornalismo, eu tinha teatro amador. Eu falei que precisava de um lugar em que eu fosse eu. O Pânico talvez iria para TV, a gente estava na rádio e acabou indo. Eu não tinha conteúdo ou preparo para fazer novela, falou.

Ela afirmou que atualmente a atração não iria ao ar.

- Não teria como passar hoje em dia. Mas enquanto passou, foi um fenômeno.

- Eles me tinham como irmã. Eram poucas mulheres que trabalhavam na linha de reuniões, eu sempre participava. Eu sou muito abençoada porque essas pessoas me protegiam, finalizou.