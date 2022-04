Matheus Gonche, do Sesi São Bernardo, garante índice para Mundial de natação

Dérek Bittencourt



O atleta Matheus Gonche, do Sesi São Bernardo, garantiu ontem índice para disputar o seu primeiro Mundial de natação, em Budapeste, na Hungria, entre junho e julho, ao vencer a prova dos 200 m borboleta do Troféu Brasil, disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Representante do Brasil na prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ele completou a prova em 1min56s30, abaixo do tempo necessário para ir à competição.

O nadador ainda volta às piscinas cariocas amanhã, para as eliminatórias da prova dos 100 m borboleta, na qual também tem chance de garantir classificação.

Ontem, outros três atletas alcançaram vaga em Budapeste, casos de Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti, ambas na prova dos 1500 m livre, e João Gomes Junior, nos 50 m borboleta, prova na qual foi ao pódio nas duas últimas edições do Mundial.

"Com certeza meu objetivo foi mais do que cumprido aqui nessa prova. Tenho ciência que tenho que mudar algumas coisas e ajustar para competir em nível internacional, mas estou feliz com meu resultado", disse Viviane. "Primeiro Mundial de longa. Muito feliz com o resultado e com o trabalho que está sendo feito. Vamos melhorar e evoluir até Budapeste", falou Beatriz.