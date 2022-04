Taxas futuras de juros caem com Treasuries e após bandeira verde antecipada

07/04/2022 | 09:50



Os juros futuros operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 7, após terem subido na véspera, em sintonia com o rendimento dos Treasuries em dia mais positivo no exterior e após o governo ter antecipado a bandeira verde de energia elétrica para a partir de 16 de abril e não 29 do mesmo mês, como se esperava. O dólar em baixa também colabora para o movimento.

Ao longo do dia, o mercado estará atento ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que faz palestra virtual em evento promovido pela Legend Investimentos (14h) e discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) um dia após a ata da reunião mais dura ou "hawkish" (favorável à retirada de estímulos).

Às 9h25 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 11,17%, de 11,20% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,40%, de 11,44%, e o para janeiro de 2024 caía para 12,03%, de 12,10% no ajuste de quarta-feira. O vencimento para janeiro de 2023 recuava para 12,710%, de 12,756% no ajuste anterior.