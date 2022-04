EC Sâo Bernardo celebra ponto alcançado em Bauru

Dérek Bittencourt



07/04/2022 | 09:50



O EC São Bernardo trouxe de volta na bagagem da viagem a Bauru um importante ponto na briga pela classificação na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3. Ontem à noite, no Estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Cachorrão visitou o Noroeste e em duelo de muita disposição e vigor físico, mas pouca inspiração, o empate por 0 a 0 perdurou até o apito final.

Com o resultado, a equipe do Grande ABC chegou aos quatro pontos, mesmo número do Capivariano. Já Noroeste e Marília somam um ponto cada. Nos dois próximos sábados (dias 9 e 16), o EC São Bernardo tem jogos seguidos contra a equipe de Capivari, sendo o primeiro em Porto Feliz e o segundo no Estádio 1º de Maio.

O técnico Renato Peixe armou o Cachorrão com a escalação que já vinha atuando. Do outro lado, o Noroeste de Luís Carlos Martins entrou em campo pressionado pela derrota para o Capivariano. Para piorar, ainda perdeu dois jogadores machucados até o intervalo.

O EC São Bernardo criou a primeira boa chance, em arremate de primeira de Uinatan, que parou em defesa de Pablo. A resposta do Norusca veio após jogada trabalhada pela esquerda até finalização de Goiano, que obrigou Ramon a grande intervenção. E basicamente foram essas as duas oportunidades claras de gol de todo o jogo. Assim, o placar não saiu do zero.

Renato Peixe, após o jogo, celebrou o 0 a 0. "(O resultado tem) Importância muito grande, porque conseguimos somar ponto diante de grande equipe, que é muito forte em seu campo. Continuamos com nosso objetivo de estar à frente nesse quadrangular. E é um ponto muito importante porque seguramos o Noroeste também. Agora é descansar, não tem muito tempo, mas sábado vamos em busca de mais três pontos para tentar o mais rápido possível alcançar a classificação matematicamente para a próxima fase", declarou o comandante.