Charge - 7 de abril de 2022

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022 | 09:08



De acordo com dados da Enel Distribuição SP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Grande ABC, em 2021 houve aumento de 13,4% no número de fraudes e furtos na rede. Foram 11.538 ocorrências, contra 10.175 em 2020. O número de inspeções para identificar possíveis irregularidades também aumentou – 22,9% – no período, passando de 43.825 ações no ano retrasado para 53.869 no ano passado.