Teoria da conspiração: Bruno Mars é filho de Michael Jackson

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/04/2022 | 08:55



Michael Jackson, morto em junho de 2009, registrou três filhos: Michael Joseph, Paris e Prince Michael. Mas existem rumores sobre um quarto herdeiro. Até porque Joe Jackson, pai do astro, disse em entrevista ao portal NewsOne que o Rei do Pop tinha um filho mais velho e que ele era um dançarino fantástico. Com base nessa informação, uma teoria da conspiração aponta que trata-se de Bruno Mars.

A teoria

A teoria que começou no Twitter vai muito além de comparar semelhanças superficiais, como a fisionomia dos dois e o inegável talento para canto e dança que ambos possuem. A história começa pelo verdadeiro nome de Bruno Mars.

Nascido em Honolulu, no Havaí (EUA), o nome de batismo do artista é Peter Gene Hernandez – o que seria uma homenagem a Peter Pan, personagem tão querido por Michael Jackson. Na Califórnia (EUA), o Rei do Pop tinha um rancho chamado Neverland (Terra do Nunca, no Brasil), que contava com estátuas da animação e um carrinho de golfe temático.

O próprio nascimento de Bruno Mars, inclusive, envolve um mistério. Embora ele diga que nasceu em 1985, a teoria aponta que, na verdade, o cantor é três anos mais velho – o que coincide com o lançamento de Billie Jean. Na letra, Michael fala sobre um possível filho que nega ser seu. As datas foram camufladas para não levantar suspeitas quando Peter estreou no showbiz.

Outras coincidências levantadas pela teoria são a possível presença de Mars ao funeral do astro – ocasião em que a família disse estar contente pelo comparecimento do secreto filho mais velho – e a suposta demissão de um produtor musical que dizia ter um teste de paternidade. Também entra no balaio a rápida contratação de Bruno pela Atlantic Records, a gravadora de Michael Jackson.

Quem é Omer Bhatti?

Apesar das flechas apontadas para Bruno Mars, outro nome aparece como suposto quarto herdeiro de Michael. Trata-se do rapper e dançarino norueguês Omer Bhatti. Filho de uma ex-funcionária, o garoto se tornou parte da família Jackson. Tanto é que Paris se refere a ele como irmão mais velho. Mas as semelhanças na aparência e o fato de estar na primeira fila do funeral do cantor levantaram suspeitas.

Quando os rumores começaram a ganhar força, Omer fez questão de dar entrevistas negando que Michael Jackson seria seu pai. Bruno Mars, por sua vez, nunca se pronunciou sobre as coincidências apontadas pela internet – o que faz com que os conspiracionistas continuem acreditando e alimentando a teoria.