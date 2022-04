'BBB 22' tem Boninho fantasiado, pedido de desculpas e todos os brothers na Xepa

07/04/2022 | 08:41



Nesta quarta-feira, 6, os brothers curtiram a festa PicPay com show da cantora Iza, que soltou a voz em sucessos como Gueto, Pesadão e Meu Talismã. A noite também contou com a participação especial do diretor Boninho, que entrou na casa fantasiado de Globolinha como havia prometido há algumas semanas.

Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 7, os participantes do "BBB 22" seguiram se divertindo, dançando e comendo. Como de costume, sempre há aquele momento para esclarecer mal-entendidos.

Natália e Douglas Silva resolveram conversar e a sister se desculpou por uma situação que ocorreu há alguns dias, quando rolou um desentendimento entre eles por conta da água na casa. "Eu te sinto muito amigo e, às vezes, eu sinto que com você, eu não preciso ter meio-termo de falar as coisas. Eu falei nervosa, mas eu não falei para magoar." "Esquece isso, Nat", respondeu DG. Mas ela insistiu: "Eu só quero te pedir perdão mais uma vez". E ele, então, disse: "Eu já perdoei sobre isso."

O ator reclamou que a manicure não o deixa falar, mas ela continuou dizendo que não quer apenas pedir desculpas. "Já é. Eu não vou falar nada, está perdoada de novo. Não tem que caber o perdão. Quer dizer, rolou, não é uma coisa que eu levo para vida, longe disso. Está desculpada. Errar é humano", respondeu ele.

"Mas eu errei feio", interrompeu a sister. "De novo, eu estou tentando falar e você não deixa eu falar", pontuou o brother.

Todos na Xepa

No Quarto Secreto, Arthur Aguiar segue usando seus cards com poderes de Big Boss. Após a festa, ele resolveu colocar todo mundo na Xepa. O brother deverá voltar para a casa nesta quinta-feira, 7, pela manhã. Segundo Boninho, o ator vai entrar fantasiado de coelho.