PSDB deve avaliar cenário, diz Botaro sobre candidato

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022 | 08:35



Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) afirmou, em live no Facebook do Diário, que o PSDB deve fazer uma melhor avaliação antes de lançar oficialmente o nome do ex-governador do Estado João Doria (PSDB) como o candidato da sigla na corrida presidencial deste ano.

Na avaliação de Botaro, é preciso que a sigla faça análise eleitoral para entender quais são as características do candidato que os eleitores pedem. Ainda no ano passado, Doria saiu vencedor de disputa interna do tucanato e teve o nome avalizado para disputar a eleição como pré-candidato a presidente da República pela legenda. O ex-governador venceu o também ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que ainda busca ser o pleiteante do partido.

“Acredito que o PSDB vai precisar fazer uma avaliação séria. Entendo que devemos respeitar o resultado das prévias, mas o partido vai ter que avaliar a condição eleitoral (para selecionar o candidato). O PSDB tem um programa de governo importante, tanto é que há anos vem contribuindo para o governo do Estado (de São Paulo). Mas, infelizmente, a divisão acaba prejudicando e cada um sai para um lado”, declarou o presidente do Legislativo andreense. Ainda durante as prévias, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), apoiou Eduardo Leite, assim como Botaro.

Na semana passada, após ensaiar recuo e estremecer o tucanato nacional, o ex-governador João Doria passou o comando do Palácio dos Bandeirantes a Rodrigo Garcia (PSDB) e afirmou que o substituto é o pré-candidato da legenda na disputa estadual.

Botaro também afirmou que não será candidato nesta eleição, mas já se colocou à disposição de Paulo Serra para o próximo pleito municipal, em 2024. “Estou à disposição do prefeito. Competência e trabalho eu tenho”, afirmou.