Regina Maura ficará 10 dias fora do comando da FUABC

07/04/2022 | 08:22



A presidente da FUABC (Fundação do ABC), Regina Maura Zetone, comunicou na manhã de ontem o pedido de afastamento da entidade por dez dias. Segundo o artigo 24 do estatuto da FUABC e artigo 33 do regimento interno da instituição, o comando no período ficará a cargo do vice-presidente Luiz Mário Pereira de Souza Gomes. Ele exerce a mesma função desde a gestão anterior, de Adriana Berringer Stephan, marcada por polêmicas e questionamentos jurídicos.

Desde que assumiu a Fundação, em 13 de janeiro, Regina Maura vem realizando um pente-fino nos contratos assinados no mandato da antecessora. No período, ela chegou a rescindir acordos emergenciais realizados na administração de Adriana.

Foi também na gestão de Adriana e Luiz Mário que foi desenvolvido o projeto, cheio de falhas, da FUABC para participar da licitação de gerenciamento e execução da rede de urgência e emergência da Prefeitura de Santo André. O certame foi vencido pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

A gestão de Regina Maura conquistou quatro novos contratos para gerenciar equipamentos públicos de saúde em São Paulo, em um total de R$ 6 milhões que estarão sob administração da instituição sediada em Santo André. Para isso, reestruturou o setor de projetos da entidade. Ela também determinou o enxugamento de 20% dos contratos de fornecedores das unidades de saúde mantidas pela Fundação. Ainda cancelou contrato com escritório de advocacia, feito no período de Adriana, que custava R$ 70 mil mensais e não trazia resultados.