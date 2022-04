Voos para Paraguai e Bolívia serão retomados pela Gol

Redação

Com a retomada gradativa das viagens internacionais, a GOL anunciou que retomará seus voos para Paraguai e Bolívia em abril e maio, respectivamente. O trecho entre São Paulo (Guarulhos) e Assunção voltará a ser realizado em 9 de abril, enquanto o que segue de Cumbica para Santa Cruz de La Sierra será reiniciado em 5 de maio

Voos para Paraguai e Bolívia

A Gol realizará inicialmente três voos para o Paraguai por semana, de ida e volta. Já para a Bolívia serão quatro voos semanais. Todos eles são diretos, sem escalas.

Em agosto, Assunção passará a receber quatro frequências semanais (ida e volta), enquanto em Santa Cruz de la Sierra terá cinco voos por semana (ida e volta) desde São Paulo.

Ambos os trechos serão operados pora viões Boeing 737-700, que, em configuração internacional, têm capacidade para 128 passageiros. As aeronaves contarão com wi-fi a bordo, com pacotes de internet vendidos a preços variados.

“Com sua tradição em operações na América do Sul, a GOL contempla Santa Cruz de la Sierra desde 2005 e Assunção desde 2006 (voos que foram suspensos durante a pandemia). A partir de abril e maio, os brasileiros assíduos a essas rotas, seja de perfil corporativo, seja os que viajam a turismo e para visitar familiares e amigos, poderão se valer das novas frequências, afirma Bruno Balan, gerente de planejamento estratégico de malha aérea da GOL.

Frequência dos voos para Assunção e Santa Cruz de la Sierra

Confira as frequências e horários dos voos de Guarulhos (GRU) para Assunção (ASU), no Paraguai, e Santa Cruz de la Sierra (VVI), na Bolívia:

GUARULHOS – ASSUNÇÃO: A PARTIR DE 9/4 ATÉ JULHO DE 2022

Origem Destino Frequência Guarulhos (GRU) 10h50 Assunção (ASU) 12h00 Terça, quinta e sábado Assunção (ASU) 14h55 Guarulhos (GRU) 17h55 Terça, quinta e sábado

GUARULHOS – ASSUNÇÃO: A PARTIR DE AGOSTO DE 2022

Origem Destino Frequência Guarulhos (GRU) 10h50 Assunção (ASU) 12h00 Segunda, terça, quinta e sábado Assunção (ASU) 14h55 Guarulhos (GRU) 17h55 Segunda, terça, quinta e sábado

GUARULHOS – SANTA CRUZ DE LA SIERRA: A PARTIR DE 5/5 ATÉ JULHO DE 2022

Origem Destino Frequência Guarulhos (GRU) 10h50 Santa Cruz de la Sierra (VVI) 12h55 Segunda, quarta, sexta e domingo Santa Cruz de la Sierra (VVI) 13h55 Guarulhos (GRU) 17h50 Segunda, quarta, sexta e domingo

GUARULHOS – SANTA CRUZ DE LA SIERRA: A PARTIR DE AGOSTO DE 2022

Origem Destino Frequência Guarulhos (GRU) 10h50 Santa Cruz de la Sierra (VVI) 12h55 Segunda, quarta, quinta, sexta e domingo Santa Cruz de la Sierra (VVI) 13h55 Guarulhos (GRU) 17h50 Segunda, quarta, quinta, sexta e domingo

DICAS PARA VIAJAR PELA AMÉRICA DO SUL

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

