Que a história não se repita

Do Diário do Grande ABC



06/04/2022 | 23:59



Uma das capas mais emblemáticas da história deste Diário trazia a imagem de um metalúrgico cabisbaixo, com a mão direita no rosto, encimada pela palavra “Fim” mimetizando o símbolo da Ford. Foi publicada em 30 de outubro de 2019, último dia de expediente na unidade da montadora de origem norte-americana em São Bernardo. A data marcou o fracasso das negociações conduzidas pelo prefeito Orlando Morando e pelo então governador João Doria, ambos tucanos, para encontrar empresa interessada em assumir a planta fabril. Pouco mais de dois anos depois, agora com o aviso da Toyota, a situação se repete com assombrosa similaridade.



Pego novamente de surpresa pelo segundo episódio de fuga de uma das grandes montadoras da cidade, o que evidencia total falta de sintonia com a realidade que o cerca, Orlando Morando reagiu com seu costumeiro modo histriônico. Após lamentar o anúncio, o prefeito afirmou que iria “procurar” o presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, “visando mudar essa decisão da companhia”.



Quem tiver boa memória, há de recordar que foi exatamente o mesmo comportamento que o tucano adotou no caso Ford. Naquela época, fazendo dobradinha com Doria, o aliado que também é adepto de ações marqueteiras, que na maioria das vezes produzem mais espetáculos que resultados, Orlando chegou a dizer em alto e bom som que, em pouco tempo, iria encontrar uma empresa interessada em assumir as operações da companhia norte-americana para preservar os 2.800 empregos da unidade.



Ao fim do processo, a dupla tucana havia produzido muito discurso e nenhuma solução. Desde então, em vez de tomar o episódio como alerta de que novas empresas poderiam buscar cidades mais bem preparadas para seguir suas operações, Orlando dedicou-se a fazer política e se esqueceu da questão. Aos metalúrgicos da Ford, que havia 52 anos funcionava no bairro Taboão, sobraram lágrimas, como bem ilustrou aquele funcionário anônimo na capa do Diário. Que desta vez o fim da história seja diferente.