São Bernardo promove hoje ações no Parque da Juventude

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo promove hoje, no Parque da Juventude, diversas atividades gratuitas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. A ação oferecerá um circuito repleto de serviços de prevenção e promoção à saúde coletiva, e tem como objetivo aproximar a população dos cuidados com o corpo e a mente.

A programação vai das 8h às 16h e inclui a Unidade Móvel da Mamografia, vacinação contra Covid-19 e Influenza, oficinas de tai chi chuan, auricoloterapia, aulas de zumba, além de testagens rápidas e ação especial para entrega da carteirinha do autista.

A ação iniciará com tendas dedicadas à vacinação contra a Covid-19 e Influenza, por livre demanda. A imunização é voltada às pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Haverá ainda unidade móvel da mamografia para atendimento de mulheres de 50 a 69 anos, sem agendamento, e demais faixas etárias mediante pedido médico.





AUTISMO

evento contará ainda com ação especial voltada à carteirinha do autista. O município foi o primeiro do Grande ABC a regulamentar a Lei Romeo Mion (número 13.979, de 8 de janeiro de 2020), destinada à proteção dos moradores com transtorno do espectro autista.