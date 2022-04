Fraudes e furtos de energia elétrica têm alta de 13% na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/04/2022



De acordo com dados da Enel Distribuição SP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Grande ABC, em 2021 houve aumento de 13,4% no número de fraudes e furtos na rede. Foram 11.538 ocorrências, contra 10.175 em 2020. O número de inspeções para identificar possíveis irregularidades também aumentou – 22,9% – no período, passando de 43.825 ações no ano retrasado para 53.869 no ano passado.

Segundo a empresa, nos 24 municípios onde atua, o volume de energia recuperado pela distribuidora em 2021 seria suficiente para abastecer cerca de 145 mil residências por um ano com consumo médio mensal de 150/kWh. Ainda de acordo com a Enel, entre os principais fatores que explicam o aumento do número de fraudes identificadas estão mudanças em procedimentos operacionais internos, a ampliação das inspeções e a piora na condição socioeconômica, agravada pelos impactos negativos da pandemia do novo coronavírus.

Responsável pela área de operações comerciais da Enel Distribuição São Paulo, Ricardo Martins explicou que a pandemia resultou em aumento nas perdas comerciais na área de concessão da empresa e que, por isso, todos os esforços têm sido concentrados no objetivo de interromper situações de irregularidade. Martins explicou que as fraudes, conhecidas como gatos, sobrecarregam as redes e colocam em risco o fornecimento regular, já que as redes são programadas para atender determinado número de consumidores. O acesso irregular à rede também representa risco de acidentes com descargas elétricas, que podem ser fatais. Além disso, parte das perdas operacionais é dividida entre os consumidores, que pagam mais nas contas por conta disso.

“A gente está empregando um número maior de equipes para identificar as ocorrências. Ano passado fizemos 360 mil inspeções, vamos aumentar neste ano, o processo de fiscalização segue intenso”, afirmou Martins. “Temos diversos algoritmos para identificar onde vamos fazer as inspeções, temos também os nossos canais de atendimento caso as pessoas encontrem alguma irregularidade e o direcionamento das equipes se dá onde a gente identifica uma maior incidência”, completou.

Maior município da área de concessão da concessionária, São Paulo lidera o ranking de inspeções realizadas em 2021, totalizando 254,9 mil, com 38 mil irregularidades encontradas. A Capital é seguida pelas cidades de São Bernardo (16,2 mil inspeções e 1.161 irregularidades), Santo André (12,5 mil inspeções e 981 irregularidades), Barueri (11,4 mil inspeções e 247 irregularidades), Diadema (9.100 inspeções e 655 irregularidades) e Osasco (8.000 inspeções e 1.355 irregularidades) – veja os números completos das cidades do Grande ABC na arte abaixo.

CRIME

Em 2021, a Enel realizou 211 operações que resultaram em 114 pessoas detidas em flagrante. Os dados refletem a retomada gradual das operações, bem como o número de denúncias recebidas via Polícia Civil. Das 211 operações realizadas, 75% estão relacionadas a clientes comerciais e 24%, residenciais. Do número total, 29% foram na regional Sul da área de concessão da companhia, 28% na Oeste, 22% na Leste e 21% na Norte.

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. Além disso, a distribuidora também cobra dos fraudadores os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa. Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas de energia. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo site da Enel (www.enel.com.br), pelo aplicativo ou pelo 0800 72 72 196.

