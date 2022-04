Golpe chamado semipresidencialismo

Do Diário do Grande ABC



Diante da real possibilidade de Lula ser eleito presidente, a direita, hoje representada na Câmara Federal pelo chamado Centrão, retoma velho discurso sempre que a esquerda se mostra eleitoralmente viável, ou está no poder, que é aprovar o parlamentarismo, ou o semipresidencialismo. O que, na prática, retiraria prerrogativas constitucionais do presidente da República e as transferiria aos parlamentares. Estão certos os que dizem que hoje quem governa o Brasil é o Centrão e, neste momento, o chefe de governo não é Bolsonaro, mas o deputado Ciro Nogueira (PP-PI), ministro-chefe da Casa Civil. Com o apoio de políticos do Centrão e em parceria com Artur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Nogueira controla o orçamento e milhares de indicações para cargos públicos federais. O que essa gente pretende com a proposta de criação do semipresidencialismo é legalizar, via mudança na Constituição, o que acontece na prática com este governo desacreditado.



Ainda que se permita ao presidente da República indicar o chefe de governo e com ele dividir o comando do Poder Executivo o semipresidencialismo não passa de ‘golpe branco’ contra o povo que, no caso em questão, elegeria presidente com 60 milhões ou mais de votos, contudo, ficaria refém de estrutura parlamentar fisiológica e corrupta formada por maioria simples de deputados na Câmara que, em grande medida, representa os interesses da especulação financeira, da mineração e do agronegócio. Dadas as condições políticas e eleitorais atuais a aprovação do semipresidencialismo seria a perpetuação do tal Centrão no controle do orçamento e da máquina pública do Estado. Em outras palavras, seria a institucionalização do fisiologismo que tanto mal tem acarretado ao País e que hoje dá a exata medida do que é o governo Bolsonaro.



Todavia, nessas horas que afloram discussões sobre outras formas de governo em substituição ao presidencialismo essa gente se apega a comparações com países europeus, esquecendo-se, porém, de que por lá existe disciplina partidária, enquanto que por aqui o voto é muito mais personalizado do que ideológico (vota-se mais em pessoas do que em partidos) e séria e consequentemente reforma política com vistas a alterar essa relação ninguém se dispõe a fazer. Apenas para não esquecer: ao contrário do que alegam os defensores do parlamentarismo e de seu congênere, o semipresidencialismo, as experiências com esse modelo no Brasil republicano foram de dificuldades e, em dois momentos distintos (janeiro de 1963 e abril de 1993), por meio de plebiscito nacional, a população rejeitou por maioria absoluta a instituição dessa forma de governo preferindo a manutenção do presidencialismo.



José Raimundo de Oliveira é historiador, educador e ativista social.



PALAVRA DO LEITOR

Toyota – 1

Isso porque o prefeito Orlando Morando, reeleito no primeiro turno, falou esses dias que São Bernardo era a melhor cidade industrial (Toyota anuncia saída de São Bernardo). Piadista! São Bernardo era, mas ele acabou com isso.

Patricia Alves

do Facebook



Toyota – 2

São Bernardo já foi cidade das indústrias! Quem é que não se lembra da Miotto, Bombas Anauger, Panex, Massaferro, Brasimca, Villares, TRW, Brastemp, Massey Ferguson, Ford, Sinca, Perkins, Tognato, Kitano e tantas outras que se foram de São Bernardo? Quero ver o dia em que a Volkswagen sair de São Bernardo, vai falir a cidade.

Roberto Silva

do Facebook



Toyota – 3

Orlando Morando, prefeito (de São Bernardo) sem articulação política; João Doria, (ex-)governador só de empresários amigos; e Jair Bolsonaro, pela sua política econômica que cada vez mais desfavorece os investimentos nos Estados, me fazem viver em um País onde só se sabe governar com charlatões, picaretas e mal-intencionados!

Adriano Luz

do Facebook



Fake

O mundo todo se preocupa para coibir divulgação de notícias fake. Não se trata de censura, apenas de não divulgar mentiras semeadas para lograr favorecimento de causas que as notícias verdadeiras não possuiriam razão para convencimento. Nesta coluna tenho visto com frequência leitores deixando semente para confusão dos menos informados. Assuntos têm sido diversos, quase sempre políticos e seguindo direcionamento combatido até pela Justiça. Mentiras sobre vacinas; agora desmentidos sobre o primeiro medicamento para minimizar a Covid; que vereadores de São Caetano ganhariam salário de parlamentar junto da remuneração de secretários ou ministros caso viessem a ocupar alguma dessas vagas etc. Insisto, sem censura, mas seria oportuna a triagem do que é opinião e o que envolve afirmação vazia, falsa ou improvável e insustentável.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Caçada de votos

<EM>Veja como esta é época em que o cidadão deve estar atento à caçada de votos. O ex-secretário do Estado da Educação Rossieli Soares está na mídia comunicando sua pré-candidatura a deputado federal. Pois bem, chegou a hora de avaliar o trabalho do secretário da Educação por São Paulo. A classe do magistério não tem nenhum motivo para votar em quem nada fez pela educação. Os professores aposentados, que pagaram a vida toda para se aposentar, hoje pagam 14% de seu salário de fome para ajudar num rombo que nunca fizeram e que não têm reajuste há mais de dez anos. O ex-governador João Doria e seu secretário da Educação serão lembrados pelos professores nas urnas, dizendo ‘não’ aos traidores da classe.

Izabel Avallone

Capital