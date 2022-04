Petrobras confirma recebimento de novos indicados do MME para conselho

06/04/2022 | 21:17



A Petrobras confirmou que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia (MME) nesta quarta-feira, 6, com a indicação de José Mauro Ferreira Coelho e Márcio Andrade Weber para assumirem, respectivamente, o comando da estatal e seu conselho de administração.

José Mauro Ferreira Coelho é formado em Química Industrial e possui especialização em Ciências dos Materiais pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Tem mestrado em Engenharia dos Materiais e doutorado em Planejamento Energético. Entre 2020 e 2021 atuou como Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no MME. E desde 2020 atua como Presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A (PPSA).

Já Márcio Andrade Weber é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização em engenharia de petróleo pela Petrobras. Ingressou na empresa em 1976 onde trabalhou por 16 anos, tendo sido um dos pioneiros no desenvolvimento da Bacia de Campos. Foi membro da Diretoria de Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e diretor da Petroserv, desenvolvendo a participação da companhia nas atividades de E&P, navegação de apoio e sondas de perfuração para águas profundas.