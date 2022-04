Irmão de Rodrigo Mussi informa que ex-brother 'está despertando'

06/04/2022 | 19:28



O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, Diogo, compartilhou uma atualização sobre o estado de saúde do irmão nesta quarta-feira, 6. Segundo Diogo, o ex-brother fará uma cirurgia na perna nesta quinta-feira, 7.

Rodrigo sofreu um acidente na madrugada da última quinta-feira, 31, quando o carro que estava bateu na traseira de um caminhão. O motorista de aplicativo prestou depoimento na polícia nesta terça, 5, e está sendo investigado por suspeita de lesão corporal culposa na direção.

Nos stories, Diogo declarou: "O Rod está bastante agitado, abriu os olhos, apertou bastante a minha mão. Ele está despertando, está bem; Amanhã fará a cirurgia na perna".

"Temos certeza que será mais um sucesso. Em breve teremos o nosso Rodrigo com aquele sorriso cativante", finalizou o irmão do empresário. No perfil de Rodrigo, também foi publicado um comunicado em que a equipe dele pede que os fãs sigam na torcida por sua recuperação.