Ministério de Minas e Energia confirma bandeira verde na conta de luz a partir de 16 de abril

06/04/2022 | 19:26



O Ministério de Minas e Energia confirmou nesta quarta-feira, 6, o fim da bandeira escassez hídrica e adoção da bandeira verde na conta de luz a partir de 16 de abril, conforme antecipado no Twitter minutos antes pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a pasta, com a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva é de aderir à bandeira verde até o final do ano.

"O retorno da bandeira verde resultará em uma redução média de cerca de 20% na conta de luz do consumidor residencial. Isso retrata o compromisso do Governo Federal em garantir o abastecimento energético com competência, segurança e ao menor custo para toda sociedade brasileira", diz o MME, em um texto bastante semelhante ao divulgado por Bolsonaro nas redes sociais.