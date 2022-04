Meirelles: Lula é pragmático; espero que, se ganhar, siga política do 1º mandato

06/04/2022 | 18:34



O ex-ministro da Fazenda e ex-secretário de Fazenda do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta quarta, 6, que há uma grande dúvida sobre qual será a linha seguida por Lula caso o petista venha a ganhar a eleição de outubro.

Segundo ele, o ex-presidente é pragmático e, por isso, espera que siga a linha do 1º mandato, em 2002, no qual Meirelles atuou como presidente do Banco Central.

"Grande expectativa é em relação a qual seria o Lula, se ganhar. É a pergunta crucial. Respostas variam muito e não dá para saber muito a essa altura, com a radicalização eleitoral", disse, completando: "Eu espero apenas que, na hora de governar, o Lula possa olhar, ele que é um sujeito pragmático, que possa seguir a política que ele seguiu (no 1º mandato)".

Meirelles participa de evento virtual do Bradesco BBI.