Vasco anuncia contratação de Carlos Palacios, Gabriel Dias e mais dois reforços

06/04/2022 | 17:11



Enquanto costura os detalhes para concretizar a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) à 777 Partners, o Vasco está no mercado em busca de novos atletas para o elenco, reforçado com quatro novidades anunciadas nesta quarta-feira. O clube oficializou a contratação do lateral-direito Gabriel Dias e dos atacantes Carlos Palacios, Zé Vitor e Erick.

Palacios é um nome que chega com certa expectativa, pois, aos 21 anos, já acumula passagens pela seleção chilena. Em seu país de origem, enquanto defendia o Unión Espanha, foi apelidado com "La Joya", após boas atuações no Campeonato Chileno de 2020.

No ano seguinte, foi contratado pelo Internacional, clube no qual não conseguiu se firmar. Após disputar 34 partidas durante o ano passado, o jovem chileno foi aproveitado apenas uma vez na atual temporada. A expectativa do Vasco é que a mudança de time seja boa para recuperar a confiança do jogador, do qual o clube carioca comprou 70% dos direitos federativos. O vínculo assinado é válido até 2025.

Os outros dois reforços do ataque foram buscados na lista de goleadores dos estaduais. Erick, de 25 anos, que fechou contrato até maio de 2023, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, com seis gols marcados em 16 jogos vestindo a camisa do Ypiranga. Anteriormente, jogou por Grêmio, Boa Esporte, Pelotas, Glória, Hercílio Luz, Inter de Lages e Nova Mutum

Zé Vitor, por sua vez, tem 23 anos, estava no Marcílio Dias e foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense. No antigo clube, chegou a atuar ao lado de Getúlio, parte do atual elenco vascaíno. Também tem passagens por Tubarão e Ituano, além de ter defendido o Frej Täby, da Suíça. Ele assinou contrato válido até abril de 2024.

Já o lateral Gabriel Dias, único reforço defensivo anunciado no pacotão, começou a carreira no Palmeiras, antes de passar por Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino, Paraná, Internacional, Fortaleza e Ceará. Até ser contratado pelo Vasco, com vínculo até o fim de 2023, o jogador de 27 anos fazia parte do elenco do Cruzeiro.